शारदीय नवरात्रि में नहीं जला पाएंगे अगरबत्ती! जानिए एमपी के इस मंदिर में क्यों बदले गए नियम?

Sharad Navratri 2025 Rule: मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक बहुत ही मशहूर बीसभुजा देवी मंदिर हैं. जहां पर हर साल नवरात्रि में हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं. हर साल शारदीय नवरात्रि को परंपरागत रीति रिवाज के साथ मनाया जाएगा. इस बार नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगी. आपको बता दें कि इस साल श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विभागों को जिम्मेदारियां दी गई हैं. जिसमें साफ-सफाई, रोशनी, जल और सुरक्षा व्यवस्था शामिल है.

मिली जानकारी के मुताबिक, बीसभुजा मंदिर परिसर और आसपास पेयजल की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग और ग्राम पंचायत विभाग मिलकर करेंगे. इसके अलावा, गुना नगरपालिका परिषद रोजाना पानी उपलब्ध कराएगा. वहीं रंगाई पुताई और सफाई के काम की जिम्मेदारी भी पंचायत के अंदर होगी.

किसे क्या जिम्मेदारी?

बात करें सुरक्षा व्यवस्था, बिजली और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी अलग-अलग विभागों को दी गई है. जैसे कि इस मंदिर परिसर में लगने वाले मेले के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात की जाएगी, जहां पर एंबुलेंस की सुविधा मिलेगी. इसके अलवा, बिजली विभाग को वहां की लाइट बगैरा का ख्याल रखना पड़ेगा. वहीं लोक निर्माण विभाग काम सड़कों की मरम्मत करने से लेकर वहां आने जाने वाली श्रद्धआलुओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी.

Add Zee News as a Preferred Source

जानिए क्या हैं नियम?

इस साल नवरात्रि के दौरान मंदिर में कई तरह के इंतजाम किए गए हैं. वहीं कई तरह के नियम भी बनाए गए हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. बता दें कि इस बार मंदिर परिसर में पॉलिथीन जब्ती, नारियल चढ़ाने, अगरबत्ती जलाने पर रोक, निरंतर सफाई, शौचालय की देखरेख और भीड़ नियंत्रण के लिए वॉलेंटियर लगाए जाएंगे.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "गुना" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!