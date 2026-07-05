/गुना में युवक ने वीडियो बनाकर दी जान, पत्नी को भेजा आखिरी वीडियो, सास, साले और सलहज पर लगाए गंभीर आरोप

सास, साले और सलहज पर लगाए गंभीर आरोप

अपनी जान देने से पहले वल्लभ ने अपनी पत्नी को एक मैसेज और एक वीडियो भेजा. मैसेज में उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को उसके खिलाफ भड़काया गया था, जिससे उसे अपनी पत्नी या बच्चे से बात करने तक से रोका गया. वीडियो में उसने अपनी सास, साले और साले की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए और इस खतरनाक कदम के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया. इसके बाद वीडियो में उसे जहरीली चीज खाते हुए देखा गया. पुलिस का कहना है कि युवक की मौत जहर खाने से हुई. पोस्टमार्टम के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है. शुरुआती जांच से पारिवारिक विवाद का संकेत मिलता है. पुलिस वीडियो मैसेज और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.