/गुना में युवक ने वीडियो बनाकर दी जान, पत्नी को भेजा आखिरी वीडियो, सास, साले और सलहज पर लगाए गंभीर आरोप

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मध्य प्रदेश के गुना जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 28 साल के एक युवक ने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. मरने से पहले उसने अपनी पत्नी को वीडियो और मैसेज भेजकर सास, साले और साले की पत्नी पर पत्नी को भड़काने और मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
युवक ने वीडियो बनाकर दी जान
यह घटना गुना जिले के फतेहगढ़ पुलिस स्टेशन इलाके में आने वाले रामनगर गांव की है. मरने वाले 28 साल के वल्लभ मीणा एक किसान थे. उन्होंने 2018 में साक्षी मीणा से शादी की थी और उनका एक बच्चा भी है. जानकारी के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच कुछ समय से अनबन चल रही थी. करीब दस दिन पहले उनकी पत्नी बच्चे को लेकर अपने मायके चली गई थीं. वल्लभ ने उन्हें वापस लाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए. इसी परेशानी के चलते शुक्रवार शाम उन्होंने घर पर जहरीली चीज खा ली. हालत बिगड़ने पर परिवार वाले उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
सास, साले और सलहज पर लगाए गंभीर आरोप
अपनी जान देने से पहले वल्लभ ने अपनी पत्नी को एक मैसेज और एक वीडियो भेजा. मैसेज में उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को उसके खिलाफ भड़काया गया था, जिससे उसे अपनी पत्नी या बच्चे से बात करने तक से रोका गया. वीडियो में उसने अपनी सास, साले और साले की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए और इस खतरनाक कदम के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया. इसके बाद वीडियो में उसे जहरीली चीज खाते हुए देखा गया. पुलिस का कहना है कि युवक की मौत जहर खाने से हुई. पोस्टमार्टम के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है. शुरुआती जांच से पारिवारिक विवाद का संकेत मिलता है. पुलिस वीडियो मैसेज और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.
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