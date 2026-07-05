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गुना में युवक ने वीडियो बनाकर दी जान, पत्नी को भेजा आखिरी वीडियो, सास, साले और सलहज पर लगाए गंभीर आरोप

Guna News: गुना जिले में 28 साल के एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. अपनी जान देने से पहले उसने अपनी पत्नी को एक वीडियो और मैसेज भेजे, जिसमें उसने अपनी सास, साले और साले की पत्नी को उकसाने और उसे मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 05, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:02 AM IST
गुना में युवक ने वीडियो बनाकर दी जान, पत्नी को भेजा आखिरी वीडियो, सास, साले और सलहज पर लगाए गंभीर आरोप
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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