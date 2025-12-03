राजस्थान सरकार ने 1000 पुलिसकर्मियों को 9 महीने के लिए भेजा एमपी, जानिए क्यों

Police Training Centre: राजस्थान के 1000 नवआरक्षकों को मध्यप्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित किया जाएगा. ग्वालियर के तिघरा सेंटर में नौ माह तक बुनियादी पुलिसिंग, मॉडर्न तकनीक, साइबर सुरक्षा, फिजिकल फिटनेस और नए आपराधिक कानूनों की ट्रेनिंग दी जाएगी. मप्र पुलिस ने हाल ही में साइबर पाठ्यक्रम भी जोड़े हैं, जिससे राजस्थान के जवानों को फायदा होगा. ट्रेनिंग के लिए अनुमानित खर्च 11.50 करोड़ रुपए है, जिसे राजस्थान सरकार वहन करेगी. प्रशिक्षण का यह कदम दोनों राज्यों की सहमति से किया जा रहा है और नवआरक्षकों की कुशलता बढ़ाने में मदद करेगा.

ग्वालियर के तिघरा में दी जाएगी ट्रेनिंग

दरअसल, राजस्थान सरकार ने अपने 1,000 नए कांस्टेबलों को पुलिस ट्रेनिंग के लिए मध्य प्रदेश भेजने का फैसला किया है. वहां के ट्रेनिंग सेंटरों में ज्यादा भर्ती होने की वजह से जवानों को मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है. दोनों राज्यों के बीच इस बारे में बातचीत भी हो चुकी है. ट्रेनिंग ADG राजाबाबू सिंह ने बताया कि जवानों को ग्वालियर के तिघरा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जाएगी. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम फरवरी माह से शुरू होगा और इसकी अवधि 9 माह की होगी. ट्रेनिंग के दौरान नवआरक्षकों को बुनियादी पुलिसिंग, फिजिकल फिटनेस, मॉडर्न तकनीक, साइबर और हाल ही में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों समेत पुलिसिंग की तमाम आवश्यक बारीकियां सिखाई जाएंगी.

11.50 करोड़ रुपए का खर्च

ट्रेनिंग का अनुमानित खर्च ₹11.50 करोड़ है, जिसे राजस्थान सरकार उठाएगी. ADG राजाबाबू सिंह ने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनी पर कड़ी नज़र रखी जाएगी. इस सहयोग से दोनों राज्यों की पुलिस फोर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और नए कांस्टेबल नेशनल स्टैंडर्ड के लिए तैयार होंगे. नौ महीने की ट्रेनिंग के दौरान, कांस्टेबल को सभी ज़रूरी स्किल, कानूनी बारीकियां और साइबर सिक्योरिटी टेक्नीक सिखाई जाएंगी.

