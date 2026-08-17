7 बहनों का इकलौता भाई लापता, डॉक्टर बनने का था सपना, 8 दिन से घर में नहीं जला चूल्हा

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Gwalior News: ग्वालियर शहर के जनकगंज थाना क्षेत्र के सत्यनारायण टेकरी निवासी महेंद्र सिंह वैश का 15-16 वर्षीय बेटा जतिन सिंह वैश रहस्यमय परिस्थितियों में अचानक लापता हो गया. परिजनों ने रिश्तेदारों और दोस्तों के यहां काफी तलाश की, लेकिन किशोर का कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद परिजनों ने जनकगंज थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.
जतिन सात बहनों के बीच इकलौता भाई है. उसके लापता होने के बाद से परिवार में मातम का माहौल है. सातों बहनें देर रात तक घर की चौखट पर बैठकर अपने इकलौते भाई की वापसी का इंतजार कर रही हैं. बेटे के वियोग में माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने बताया कि वे कई बार बेसुध होकर गिर चुके हैं. परिवार की स्थिति इतनी खराब है कि पिछले आठ दिनों से घर में चूल्हा तक नहीं जला है.
रेलवे स्टेशन के पास मिली लोकेशन
लापता जतिन 11वीं कक्षा का होनहार और मेधावी छात्र है. उसका सपना भविष्य में डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना था. परिजनों का कहना है कि, लापता होने से पहले जब उनकी जतिन से आखिरी बार बात हुई थी, तब ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि वह कहीं जाने वाला है. पुलिस की शुरुआती जांच में छात्र की आखिरी लोकेशन ग्वालियर रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रेस होने की बात सामने आई है. जनकगंज थाना पुलिस फिलहाल इसी बिंदु को आधार बनाकर मामले की जांच कर रही है और छात्र की तलाश में जुटी है.
गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई
लापता लड़के के पिता ने बताया कि उनका बेटा जतिन सिंह व्यास 10 तारीख को सुबह 5:35 बजे कोचिंग के लिए घर से निकला था. उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने समय पर वापस आ जाएगा, लेकिन 11 से 11:15 बजे तक घर नहीं लौटने पर उन्होंने कोचिंग के शिक्षक से फोन पर जानकारी ली. शिक्षक ने बताया कि जतिन उस दिन कोचिंग आया ही नहीं था. इसके बाद परिवार ने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों के यहां उसकी तलाश की. कोई सुराग नहीं मिलने पर जनकगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पिता ने आगे बताया कि जतिन 11वीं कक्षा में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ता था और उसके लापता होने से पहले ऐसा कोई संकेत नहीं मिला था कि वह परेशान था या कहीं जाने की योजना बना रहा था.
पुलिस प्रशासन से लगाई गुहार
आगे पिता ने बताया कि पुलिस को जतिन से जुड़ी तमाम जानकारियां और दस्तावेज दिए गए हैं, लेकिन आठ दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है. उन्होंने बताया कि जतिन की आखिरी लोकेशन रेलवे स्टेशन से लेकर छावनी क्षेत्र के आसपास ट्रेस हुई थी, जिसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं मिली. बेटे के लापता होने से परिवार बेहद परेशान है और पिछले आठ दिनों से घर में चूल्हा तक नहीं जला है. भावुक पिता ने पुलिस प्रशासन से जतिन को जल्द से जल्द तलाशने की गुहार लगाते हुए कहा कि उनका बच्चा जहां भी हो, सुरक्षित घर लौट आए.
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