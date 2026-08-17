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7 बहनों का इकलौता भाई लापता, डॉक्टर बनने का था सपना, 8 दिन से घर में नहीं जला चूल्हा

Gwalior Student Missing Case: ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में 11वीं कक्षा का 15-16 वर्षीय छात्र जतिन सिंह वैश रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया. आठ दिन से उसका कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस को उसकी आखिरी लोकेशन ग्वालियर रेलवे स्टेशन के आसपास मिली है.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByManish kushawah
Published: Aug 17, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:49 PM IST
7 बहनों का इकलौता भाई लापता, डॉक्टर बनने का था सपना, 8 दिन से घर में नहीं जला चूल्हा
Image Credit: AI Generated Images

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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