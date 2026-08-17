7 बहनों का इकलौता भाई लापता, डॉक्टर बनने का था सपना, 8 दिन से घर में नहीं जला चूल्हा

गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई

लापता लड़के के पिता ने बताया कि उनका बेटा जतिन सिंह व्यास 10 तारीख को सुबह 5:35 बजे कोचिंग के लिए घर से निकला था. उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने समय पर वापस आ जाएगा, लेकिन 11 से 11:15 बजे तक घर नहीं लौटने पर उन्होंने कोचिंग के शिक्षक से फोन पर जानकारी ली. शिक्षक ने बताया कि जतिन उस दिन कोचिंग आया ही नहीं था. इसके बाद परिवार ने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों के यहां उसकी तलाश की. कोई सुराग नहीं मिलने पर जनकगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पिता ने आगे बताया कि जतिन 11वीं कक्षा में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ता था और उसके लापता होने से पहले ऐसा कोई संकेत नहीं मिला था कि वह परेशान था या कहीं जाने की योजना बना रहा था.