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ग्वालियर में 13 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार, सीमा पार कर अवैध रूप से भारत में घुसे थे, जांच में जुटी पुलिस

ग्वालियर में गैर-कानूनी रूप से रह रहे तेरह बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से बारह लोगों को पिंटो पार्क इलाके से पकड़ा गया, जबकि एक महिला को महलगांव (सिटी सेंटर) इलाके से पकड़ा गया. शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे दलालों की मदद से गैर-कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुए थे.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 05, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:30 PM IST
ग्वालियर में 13 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार, सीमा पार कर अवैध रूप से भारत में घुसे थे, जांच में जुटी पुलिस

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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