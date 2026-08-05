ग्वालियर में 13 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार, सीमा पार कर अवैध रूप से भारत में घुसे थे, जांच में जुटी पुलिस

ग्वालियर से दूसरी खबर

इस बीच, ग्वालियर के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की टीम ने लिधौरा गांव (पिछोर, डबरा) में एक बड़ा ऑपरेशन किया और ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत के सहायक सचिव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी ने शिकायतकर्ता से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक किस्त जारी करवाने के बदले ₹5,000 की मांग की थी. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान लिधौरा ग्राम पंचायत के सहायक सचिव सोनू शर्मा के तौर पर हुई है. EOW के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता अजय कुशवाहा से आवास योजना की तीसरी किस्त जारी करवाने के लिए रिश्वत की मांग की थी. अजय ने इस मामले को लेकर 31 जुलाई को EOW के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) के पास शिकायत दर्ज कराई थी.