16 साल की लड़की से दूर के भाई ने किया दुष्कर्म, मंदिर के बहाने जंगल में ले गया; फिर वीडियो...

Gwalior News: ग्वालियर में एक 16 साल की किशोरी से उसके दूर के रिश्तेदार भाई ने दुष्कर्म किया है. आरोपी ने पहले प्यार और शादी का झांसा दिया.  किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 24, 2025, 12:36 PM IST
Gwalior Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां 16 साल की एक किशोरी के साथ उसके दूर के रिश्तेदार भाई ने ही दुष्कर्म किया. आरोपी उसे धूमेश्वर मंदिर दर्शन कराने के बहाने अपने साथ ले गया. मंदिर ले जाने की बजाय, वह उसे जंगल में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया. घटना चीनोर थाना क्षेत्र की है. जब लड़की ने उससे मिलना बंद कर दिया तो उसने उसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी दी. परेशान होकर उसने अपने माता-पिता से शिकायत की और फिर थाने गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ दुष्कर्म  का मामला दर्ज कर लिया.

16 साल की लड़की से दूर के भाई ने किया दुष्कर्म
दरअसल, चीनोर थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 साल की लड़की हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी और पवन कुशवाह को पिछले दो साल से जानती थी. रिश्तेदार होने के नाते उसका उसके घर आना-जाना था. एक दिन पवन ने उससे कहा कि वह उससे प्यार करता है और शादी करेगा. इस पर लड़की ने कहा कि वह अभी छोटी है और वह रिश्ते में भाई लगता है. इसलिए वह उससे शादी नहीं कर सकती. 2023 में जब वह एक शादी में शामिल होने अपनी बहन के ससुराल पहुंची तो पवन भी वहीं था. रात में पवन ने उसे किसी बहाने से बुलाया और एक घर में ले जाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान उसने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना लीं.

मंदिर के बहाने जंगल में ले गया
पीड़िता के अनुसार 2024 में शिवरात्रि के दिन वह अपने गांव आई हुई थी. तब पवन उसके घर बाइक से आया और धूमेश्वर मंदिर घूमने के बहाने ले गया. लेकिन मंदिर ना ले जाते हुए एक जंगल में ले जाकर उसके साथ दोबारा जबरदस्ती दुष्कर्म किया. जिसके बाद उसने मिलने से मना कर दिया तो उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा कि उसके सारे फोटो वायरल कर देगा. परेशान होकर उसने सारी बात अपनी मां को बताई और फिर थाने पहुंच कर आरोपी के खिलाफ शिकायत की.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी. तभी सूचना मिली कि आरोपी पवन अपने जीजा के घर आया हुआ है. पुलिस टीम चक किशनपुर गांव पहुंची और 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत

