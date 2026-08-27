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रक्षाबंधन से पहले 'मावे का खेल', ग्वालियर में 2800 किलो मावा जब्त, 8 लाख के माल के साथ गाड़ी पकड़ी

Gwalior News: रक्षाबंधन से पहले ग्वालियर में खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 2,800 किलो संदिग्ध मावा जब्त किया है. करीब 8 लाख रुपये कीमत का मावा ग्वालियर से भोपाल ले जाया जा रहा था. सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं.

Written ByKartar Singh Rajput
Published: Aug 27, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:36 PM IST
रक्षाबंधन से पहले 'मावे का खेल', ग्वालियर में 2800 किलो मावा जब्त, 8 लाख के माल के साथ गाड़ी पकड़ी
Image Credit: ZEE MEDIA

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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