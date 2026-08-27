रक्षाबंधन से पहले 'मावे का खेल', ग्वालियर में 2800 किलो मावा जब्त, 8 लाख के माल के साथ गाड़ी पकड़ी

अब तक कार्रवाई क्यों नहीं?

हालांकि, कार्रवाई बड़ी जरूर है, लेकिन सवाल यह भी है कि इतनी बड़ी खेप बाजार तक पहुंचने से पहले विभागों की नजर में क्यों नहीं आई? त्योहारों के दौरान जब मिलावटी खाद्य पदार्थों का खतरा बढ़ जाता है, तब क्या खाद्य पदार्थों की नियमित जांच पर्याप्त रूप से की जा रही है. जरूरत सिर्फ एक गाड़ी पकड़कर कार्रवाई करने की नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने की है. मावा कहां तैयार हुआ, किसने भेजा, किसके पास पहुंचना था और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, इन सभी सवालों के जवाब सामने आने चाहिए. अब सबकी नजर सैंपल की जांच रिपोर्ट और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है.