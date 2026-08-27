रक्षाबंधन से पहले 'मावे का खेल', ग्वालियर में 2800 किलो मावा जब्त, 8 लाख के माल के साथ गाड़ी पकड़ी

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Gwalior Mawa News: रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोरों का खेल एक बार फिर सामने आ गया है. त्योहार के मौके पर मिठाइयों और मावे की मांग बढ़ते ही मुनाफाखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने में जुट जाते हैं. ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध मावे से भरी एक गाड़ी पकड़ी है.
मामला गिरवाई थाना क्षेत्र के बेला की बावड़ी का है, जहां टीम ने ग्वालियर से भोपाल जा रही एक गाड़ी को रोककर तलाशी ली. गाड़ी से बड़ी मात्रा में मावा बरामद हुआ. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, गाड़ी में करीब 80 नग यानी 2,800 किलोग्राम मावा भरा हुआ था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपये बताई जा रही है.
इसके पीछे कौन लोग हैं?
इतनी बड़ी मात्रा में मावा ग्वालियर से भोपाल ले जाए जाने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. क्या यह मावा तय मानकों के अनुसार तैयार किया गया था? क्या इसके परिवहन और बिक्री से जुड़े जरूरी दस्तावेज मौजूद थे? अगर जांच में मावा मिलावटी या नकली पाया जाता है, तो इसके पीछे कौन लोग हैं?
लोगों की सेहत से खिलवाड़
रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर जब लोग परिवार और रिश्तेदारों के लिए मिठाइयां खरीदते हैं, तब कुछ मुनाफाखोर चंद पैसों के लालच में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं हटते. सवाल सिर्फ 2,800 किलो मावे का नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की सेहत का है, जिन तक यह मावा पहुंच सकता था.
मावे को जब्त कर लिया
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गाड़ी और उसमें भरे मावे को जब्त कर लिया. खाद्य विभाग की टीम ने मावे के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि बरामद मावा सुरक्षित है या इसमें किसी तरह की मिलावट पाई जाती है.
अब तक कार्रवाई क्यों नहीं?
हालांकि, कार्रवाई बड़ी जरूर है, लेकिन सवाल यह भी है कि इतनी बड़ी खेप बाजार तक पहुंचने से पहले विभागों की नजर में क्यों नहीं आई? त्योहारों के दौरान जब मिलावटी खाद्य पदार्थों का खतरा बढ़ जाता है, तब क्या खाद्य पदार्थों की नियमित जांच पर्याप्त रूप से की जा रही है. जरूरत सिर्फ एक गाड़ी पकड़कर कार्रवाई करने की नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने की है. मावा कहां तैयार हुआ, किसने भेजा, किसके पास पहुंचना था और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, इन सभी सवालों के जवाब सामने आने चाहिए. अब सबकी नजर सैंपल की जांच रिपोर्ट और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है.
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