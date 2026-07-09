ग्वालियर: घर के आंगन से अगवा हुआ 3 साल का मासूम, पुलिस ने 12 घंटे में छुड़ाया; आरोपी गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किया गया आरोपी होतम उर्फ करिया प्रजापति बच्चे की मां के साथ ही ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था और वह अत्यधिक शराब पीने का आदी है. पुलिस अधिकारी इस बात को लेकर बेहद चिंतित थे कि नशे की हालत में आरोपी बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे. एसएसपी ग्वालियर के अनुसार, आरोपी को हिरासत में लेकर डबरा लाया गया है और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है कि वह मासूम बच्चे को किस इरादे से अगवा कर शिवपुरी ले गया था. पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.