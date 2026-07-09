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ग्वालियर: घर के आंगन से अगवा हुआ 3 साल का मासूम, पुलिस ने 12 घंटे में छुड़ाया; आरोपी गिरफ्तार

ग्वालियर के डबरा के कर्रा स्थित आदिवासी दफाई से बुधवार दोपहर घर के आंगन से 3 साल के मासूम टिंकू का अपहरण कर लिया गया. पुलिस ने शिवपुरी के मगरौनी से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही हैं.

Written ByKartar Singh Rajput
Published: Jul 09, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:40 PM IST
ग्वालियर: घर के आंगन से अगवा हुआ 3 साल का मासूम, पुलिस ने 12 घंटे में छुड़ाया; आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: 3 साल के मासूम टिंकू को पुलिस ने 12 घंटे में ढूंढ निकालाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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