ग्वालियर: घर के आंगन से अगवा हुआ 3 साल का मासूम, पुलिस ने 12 घंटे में छुड़ाया; आरोपी गिरफ्तार

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मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा से बुधवार दोपहर अगवा किए गए साढ़े तीन साल के मासूम बच्चे टिंकू को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 12 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया है. ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत पुलिस की 5 अलग-अलग टीमों को सर्चिंग में लगाया था. पुलिस टीमों ने घेराबंदी कर पड़ोसी जिले शिवपुरी के मगरौनी क्षेत्र से बच्चे को बरामद किया और मुख्य आरोपी होतम उर्फ करिया प्रजापति को हिरासत में ले लिया है.
यह पूरी घटना डबरा सिटी थाना क्षेत्र के कर्रा स्थित आदिवासी दफाई की है. बच्चे की मां लक्ष्मी आदिवासी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह बुधवार दोपहर को घर के अंदर सो रही थी और उसका साढ़े तीन साल का बेटा टिंकू बाहर आंगन में खेल रहा था. शाम करीब 4 बजे जब महिला की नींद खुली, तो बच्चा वहां मौजूद नहीं था.
पड़ोस के एक बच्चे ने पुलिस की मदद
आसपास काफी खोजबीन करने के बाद पड़ोस के एक बच्चे ने जानकारी दी कि लक्ष्मी के साथ ईंट भट्टे पर काम करने वाला युवक होतम प्रजापति, मासूम टिंकू को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर कहीं ले गया है. परिजनों ने तुरंत आरोपी से मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आ रहा था. अनहोनी की आशंका को देखते हुए पीड़ित परिवार ने तुरंत डबरा सिटी थाने पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई.
12 घंटे के भीतर पुलिस ने बच्चे को सकुशल तलाशा
ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने मामले की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया, "साढ़े तीन साल के छोटे बच्चे के गायब होने की सूचना कल शाम करीब 7 बजे डबरा थाने को मिली थी. मामला बेहद संवेदनशील था, इसलिए तुरंत सभी वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित की गईं. गुरुवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी बच्चे के साथ शिवपुरी के मगरौनी इलाके में देखा गया है."
एसएसपी ने आगे बताया कि सूचना मिलते ही डबरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम को तत्काल शिवपुरी रवाना किया गया, जहां से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 12 घंटे के भीतर बच्चे को पूरी तरह सकुशल बरामद कर लिया.
अपहरण की वजह तलाश रही पुलिस
पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किया गया आरोपी होतम उर्फ करिया प्रजापति बच्चे की मां के साथ ही ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था और वह अत्यधिक शराब पीने का आदी है. पुलिस अधिकारी इस बात को लेकर बेहद चिंतित थे कि नशे की हालत में आरोपी बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे. एसएसपी ग्वालियर के अनुसार, आरोपी को हिरासत में लेकर डबरा लाया गया है और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है कि वह मासूम बच्चे को किस इरादे से अगवा कर शिवपुरी ले गया था. पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.