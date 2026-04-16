ऐलिवेटेड रोड निर्माण के दौरान धड़ाम से गिरा 35 फीट लंबा गर्डर, धूल के गुबार के बीच मची भगदड़; मजदूर घायल

Gwalior elevated road accident: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है. रोड को निर्माण करते वक्त गार्डर को ऊपर सेट किया जा रहा था तभी अचानक बैलेंस बिगड़ा और 35 फीट लंबा गर्डर नीचे धड़ाम से गिर गया. गार्डर जैसे ही नीचे गिरा तैसे घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. धूल के गुबार के बीच लोग इधर-उधर भागते नजर आ रहे थे. इस घटना में एक मजदूर के घायल होने की खबर है जिसका इलाज जारी है.

जानिए पूरा मामला

हादसा खेड़ापति हनुमान मंदिर के पास हुआ है जहां एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य चल रहा था. गार्डर को ऊपर सेट करने का काम किया जा रहा था और तभी अचानक तेज आवाज से पूरा इलाका दहक उठा. हर कोई हैरान था कि आखिर ये आवाज किस चीज की है. मौके पर श्रद्धालु भी मौजूद थे जो मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे. 35 फीट लंबे गार्डर के गिरने से लोग भयभीत हो गए और पलभर में ही मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई

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दो हिस्से में टूटा गार्डर

घटनास्थल से जो तस्वीरें सामने आईं है वो डरा देने वाली हैं. ऊंचाई से गिरा गार्डर दो भाग में टूट गया है. तस्वीर में एक पुलिया भी टूटा हुआ दिखाई दे रहा है जिसपर गार्डर गिरा था. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गार्डर सेट करने में जुटा एक मजदूर भी इस हादसे में घायल हो गया है जो दूसरी ओर गिरा देखा गया. मजदूर के सिर में चोट आई है और उसका इलाज जारी है.

1300 करोड़ की लागत का ड्रीम प्रोजेक्ट

बता दें कि ये ऐलिवेटेड रोड 1300 करोड़ की लागत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे दिल्ली के रिंग रोड की तर्ज पर बनाया जा रहा है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताते रहे हैं.इस ऐलिवेटेड रोड को नाले के ऊपर बनाया जा रहा है और ये ग्वालियर का पहला ऐसा ऐलिवेटेड रोड है जो नाले के ऊपर निर्माण हो रहा है. इस रोड को दो फेज में निर्माण किया जा रहा है औऱ लगभग 60-70 प्रतिशत काम पूरा हो गया है. इस हादसे के बाद से रोड निर्माण के लिए इस्तेमाल हो रहे मटिरीयल की गुणवत्ता पर सवाल उठाया जा रहा है.