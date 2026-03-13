Advertisement
ग्वालियर

ग्वालियर से राजस्थान वापस भेजे गए 36 पुलिस जवान, ट्रेनिंग सेंटर में कर रहे थे यह हरकत, खुली पोल

Gwalior News-ग्वालियर के तिघरा में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से राजस्थान के 36 जवानों को वापस घर भेज दिया गया है. पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग ले रहे इन जवानों को अनुशासनहीनता के आरोप में वापस भेजा गया है. सभी जवान एआई का इस्तेमाल कर ट्रेनिंग सेंटर को बदनाम कर रहे थे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 13, 2026, 05:39 PM IST
Rajasthan Jawans Sent Back-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में प्रशिक्षण ले रहे राजस्थान पुलिस के 36 प्रशिक्षु जवान को वापस भेज दिया गया है. यह सभी जवान कथित तौर पर एआई का इस्तेमाल कर तस्वीरें बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे थे और खराब खाना परोसे जाने का आरोप लगाया था. इसका खुलासा होने के बाद सभी 36 जवानों को ट्रेनिंग सेंटर से वापस भेज दिया गया है. 

ट्रेनिंग सेंटर को कर रहे थे बदनाम
इस मामले को लेकर एडीजी राजा बाबू सिंह ने कहा कि जांच में यह पता चला है कि रंगरूट एआई-जनित तस्वीरों का इस्तेमाल कर तिघरा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को बदनाम करने के लिए अभियान चला रहे थे. उन्होंने बताया कि कथित तौर पर एआई की मदद से तस्वीरों बनाई थीं, उन तस्वीरों में प्रशिक्षण केंद्र में परोसा गया खाना बासी दिखाया गया था. 

36 जवानों भेजा गया वापस 
राजा बाब सिंह ने बताया कि 36 जवानों ने शरारती और अनुशासनहीनता के साथ कथिर तौर पर प्रशिक्षण केंद्र के लिए समस्याएं पैदा कीं. इन जवानों में ज्यादातर राजस्थान पुलिस की दूरसंचार शाखा से संबद्ध हैं. पीटीसी ने नौ महीने के कॉन्स्टेबल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आए रंगरूटों को राजस्थान पुलिस निरीक्षण सतवीर यादव को सौंप दिया गया, जो उन लोगों को वापस राजस्थान लेकर गए. 

एक हजार से ज्यादा रंगरूट ले रहे थे प्रशिक्षण
एडीजी राजा बाबू सिंह ने बताया कि राजस्थान के डीजीपी के अनुरोध के बाद, 1005 रंगरूटों को प्रशिक्षण केंद्र में भर्ती किया गया था. इनमें से 36 को वापस भेज दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान पुलिस ने भर्ती किए गए कर्मियों से ज्यादा लोगों के लिए भोजन तैयार करने में पीटीसी की सहायता के लिए केवल दो रसोइयों को तैनात किया गया था. लेकिन उनकी निगरानी के लिए स्थायी रूप से कोई अधिकारी भी तैनात नहीं किया था. 

पारंपरिक खाने की कर रहे थे मांग
प्रशिक्षण केंद्र में भर्ती किए गए लोग प्रशिक्षण केंद्र में मशीन से बने व्यंजनों के बजाय गट्टे की सब्जी, केर-संगरी और भट्टी की रोटियां जैसे पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों की मांग कर रहे थे.

