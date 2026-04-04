ग्वालियर-चंबल में अग्निवीर भर्ती के युवाओं में दिखा क्रेज, 40000 आवेदन आए, तलाशा जा रहा मैदान

Agniveer Sena Bharti: अग्निवीर भर्ती को लेकर ग्वालियर चंबल संभाग में तैयारियां शुरू हो गई हैं. चंबल के 40 हजार से ज्यादा युवाओं ने अब तक अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन किए हैं. जबकि आवेदन की आखिरी तारीख 10 अप्रैल तय की गई है. ऐसे में अभी आवेदनों की संख्या और बढ़ सकती है. वहीं भारतीय सेना भर्ती बोर्ड ने अब फिजिकल टेस्ट करवाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं. अधिकारी ग्वालियर शहर में जमीन खोज रहे हैं. क्योंकि इस बार फिजिकल टेस्ट के लिए बड़ी संख्या में आवेदक आएंगे. इसके लिए ग्वालियर में तैयारियां शुरू हो गई हैं.

ग्वालियर में टेस्ट से फायदा

ग्वालियर शहर में अग्निवीर भर्ती का फिजिकल टेस्ट होने की वजह से आसपास के जिले के युवाओं को भी राहत मिलने वाली है. क्योंकि उन्हें दूसरे शहरों में नहीं भागना पड़ेगा. सभी को ग्वालियर में ही फिजिकल टेस्ट का फायदा मिलेगा. लिखित परीक्षा ग्वालियर में ही होगी. जबकि फिजिकल टेस्ट के लिए ग्वालियर में जमीन खोजी जा रही है. हालांकि फिजिकल टेस्ट के लिए मैदान खोजना सबसे बड़ी चुनौती है. बताया जा रहा है कि सेना के उच्च अधिकारियों के बीच जल्द ही बड़ी बैठक होने वाली है. जिसमें कुछ चीजें समय से तय हो सकती हैं.

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इससे पहले भी जब चंबल में अग्निवीर भर्ती हुई थी. तब ग्वालियर शहर में ही फिजिकल टेस्ट कराने की योजना बनी थी. लेकिन मैदान नहीं मिलने की वजह से आखिरी समय में फिजिकल टेस्ट को शिवपुरी जिले में शिफ्ट कर दिया गया था. जिसके बाद ग्वालियर शहर में फिजिकल टेस्ट हुआ था. लेकिन इस बार युवाओं को राहत देने की कोशिश चल रही है. इसके लिए ग्वालियर शहर में ही फिजिकल टेस्ट कराने की योजना पर काम किया जा रहा है. जिसके लिए ग्वालियर शहर में बड़ा मैदान खोजा जा रहा है. ग्वालियर शहर में ही लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट होने से भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाएगी.

बता दें कि ग्वालियर चंबल रीजन के युवा सेना भर्ती के लिए उत्सुक नजर आते हैं. यहां से बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होते हैं. जिसके लिए यहां लगातार तैयारियां भी की जाती है. ऐसे में रैली के लिए ग्वालियर चंबल संभाग में युवा तैयारियों में जुटे हैं.

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