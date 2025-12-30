कोहरे से MP में लेट हो रही ट्रेनें: 5 गाड़ियां 4 से 8 घंटे की देरी से चल रही, यात्री परेशान

MP Trains Running Late: उत्तर भारत में हो रहे घने कोहरे के चलते रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है. दिल्ली से मध्य प्रदेश की तरफ आने वाली कई ट्रेनें फिलहाल लेट चल रही हैं. भारतीय रेलवे की तरफ से लगातार ट्रेनों की जानकारी अपडेट की जा रही है. दिल्ली से ग्वालियर की तरफ आने वाली 12 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं, जबकि जबलपुर की तरफ आने वाली 5 ट्रेनें लेट चल रही हैं. जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं रेलवे ने यात्रियों से अपील की है वह ट्रेनों का स्टेट्स देखकर ही स्टेशनों पर पहुंचे.

निर्धारित समय से लेट हुई ट्रेनें

बताया जा रहा है कि ट्रेनें फिलहाल अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं. ग्वालियर तरफ आने वाली शताब्दी और वंदे भारत ट्रेनों पर भी कोहरे का असर पड़ा है. जबकि पंजाब मेल, श्रीधाम एक्सप्रेस, गोवा संपर्क क्रांति और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार को 2 से 5 घंटे की देरी से चल रही हैं. लगातार बढ़ रहे कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार को धीमा कर दिया है. हालांकि रेलवे ने स्पष्ट किया है कि कोहरा जैसे-जैसे छटेगा उस हिसाब से ट्रेनें अपनी दूरी को समय से पूरी करने की कोशिश भी करेगी.

जबलपुर तरफ 5 ट्रेनें लेट

वहीं जबलपुर तरफ भी पांच ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिसमें मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, गोंडवाना एक्सप्रेस और महाकौशल एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की गाड़ियां भी शामिल हैं. दिल्ली से जबलपुर के रूट पर सोमवार रात से लेकर मंगलवार की सुबह तक घना कोहरा छाया रहा, जिससे ट्रेनों की समय सारणी फिलहाल पूरी तरह से बदल गई है. वहीं ट्रेनें लगातार लेट होने की वजह से यात्री भी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि यात्रियों का पूरा शेड्यूल बिगड़ गया है.

गाड़ी संख्या 12190 हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर महाकौशल एक्सप्रेस 8 घंटा लेट

गाड़ी संख्या 12191 हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर श्रीधाम एक्सप्रेस 7 घंटे से ज्यादा लेट

गाड़ी संख्या 22182 हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर गोंडवाना एक्सप्रेस 3 घंटे से ज्यादा लेट

गाड़ी संख्या 11274 प्रयागराज छिवकी-इटारसी एक्सप्रेस 3 घंटे से ज्यादा लेट

गाड़ी संख्या 11448 हावड़ा-जबलपुर शक्तिकुंज एक्सप्रेस 1.30 घंटे से भी ज्यादा लेट चल रही है.

टिकट कैंसिलेशन में बढ़ोत्तरी

वहीं कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार लगातार धीमी हो रही है, जिसका असर टिकटों पर भी पड़ा है. क्योंकि टिकट कैंसिलेशन में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है. ई-टिकट और विंडो टिकट के कैंसिलेशन ज्यादा बढ़ोत्तरी दिखी है. जिसके लिए रेलवे की तरफ से रिफंड जारी किया जा रहा है. भारतीय रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है कि कोहरे की वजह से स्थिति में यह बदलाव आया है.

