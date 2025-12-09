Advertisement
आगरा-ग्वालियर 6-लेन हाइवे के लिए जल्द मिलेगा फंड, जानिए से शुरू होगा काम

Gwalior Agra 6-Lane Highway: ग्वालियर से आगरा के बीच बनने वाले 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे पर तेजी से काम किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि जनवरी 2026 में इसक काम शुरू होगा.

Dec 09, 2025
ग्वालियर-आगरा हाईवे पर तेजीसे होगा काम
ग्वालियर-आगरा हाईवे पर तेजीसे होगा काम

MP New 6-Lane Highway: आगरा से ग्वालियर के बीच 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बनाया जाना है, जिसके लिए 15 जनवरी 2026 से काम शुरू होगा, वहीं वेस्टर्न बायपास का निर्माण 15 दिसंबर से शुरू होने की जानकारी सामने आ रही है. क्योंकि इस एक्सप्रेस को तेजी से पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है. ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है, ऐसे में सड़क विभाग की तरफ से अब इस पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जल्द से जल्द इसका निर्माण शुरू सके क्योंकि यह एक बड़ा प्रोजेक्ट यूपी और एमपी के लिहाज से माना जा रहा है. 

हाईस्पीड कॉरिडोर

आगरा-ग्वालियर 6-लेन हाईवे पूरी तरह से हाईस्पीड कॉरिडोर पूरी तरह एक्सेस-कंट्रोल्ड होगा, जिसमें वाहनों की एंट्री और एग्जिट केवल निर्धारित पॉइंट्स से ही होगी. प्रोजेक्ट का उद्देश्य आगरा और ग्वालियर के बीच यात्रा समय को कम करना और यूपी–राजस्थान–एमपी के बीच बेहतर सड़क मार्ग स्थापित करना है. 88 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के बन जाने पर आगरा और ग्वालियर के बीच मौजूदा 121 किलोमीटर का सफर घटकर लगभग 88 किलोमीटर रह जाएगा. इससे यात्रा समय जो फिलहाल 2 से 3 घंटे के बीच रहती है, घटकर करीब 1 घंटे तक ही रह जाएगी. 

ये भी पढ़ेंः 1867 में बना MP का यह रेलवे स्टेशन, बन रहा वर्ल्ड-क्लास, मिलती हैं 4 बड़ी रेल लाइन

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) इस प्रोजेक्ट को करीब 4,613 करोड़ रुपये की लागत से विकसित कर रही है. यह एक्सप्रेसवे BOT टोल मॉडल पर बनाया जाएगा. इस मॉडल के तहत निजी कंपनी निर्माण और संचालन दोनों संभालेगी, जबकि यात्रियों से टोल के रूप में शुल्क लिया जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 20 साल तय की गई है, जिसमें लगभग 30 महीने निर्माण कार्य के लिए निर्धारित हैं. 

एमपी को बड़ा फायदा 

इस हाईस्पीड मार्ग की शुरुआत उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के देवरी गांव से होगी और यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के सुसेरा गांव तक पहुंचेगा. रास्ते में यह राजस्थान के धौलपुर जिले समेत तीन राज्यों–उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश–के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ेगा. मार्ग पर ब्रिज, फ्लाईओवर, अंडरपास और सुरक्षा से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी.एक्सप्रेसवे के निर्माण से न केवल ट्रैफिक प्रेशर कम होगा, बल्कि पर्यटन व व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा.ऐसे में यह एमपी के लिए अहम माना जा रहा है. 

ये भी पढ़ेंः इंदौर में इंडिगो की 13 फ्लाइटें मंगलवार को कैंसिल, 7 दिन में 155 उड़ानें रद्द

