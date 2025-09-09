प्रॉपर्टी टैक्स में चाहिए 6% की छूट? बस करना होगा ये सिंपल सा काम; MP में चलाई जा रही धांसू स्कीम

Discount in Property Tax in Gwalior: अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल, एमपी में प्रॉपर्टी टैक्स में 6 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. ये लाभ खासकर के ग्वालियर वासियों को दी जा रही है. आत्म निर्भर नगरीय निकाय योजना के अंतर्गत इस प्रस्ताव को पास किया गया है. प्रॉपर्टी टैक्स में मिल रही छूट का लाभ लेने के लिए पूरी खबर पढ़ें.

ग्वालियर में मिल रहा प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट

ग्वालियर के नगर निगम परिषद में प्रॉपर्टी टैक्स में 6 प्रतिशत की छूट के प्रस्ताव को पास किया गया है. ग्वालियरवासियों को इस डिस्काउंट का लाभ तभी मिलेगा जब वे अपने घर की छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल कराएंगे. जी हां, सोलर पैनल लगाकर सौर्य ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए के लिए इस कदम को उठाया गया है.

ऐसे मिलेगा डिस्काउंट

1500 sqft की जमीन पर बने घर पर 1KW-2KW के सोलर पैनल लगवाने पर, 1501 sqft से 5000 sqft की जमीन पर बने घर पर 3KW-5KW के सोलर पैनल लगवाने पर या फिर 5000 sqft की जमीन पर बने घर पर 5KW या उससे अधिक का सोलर पैनल लगवाने पर प्रॉपर्टी टैक्स में 6 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सोलर पैनल ये जुड़ी योजना

केंद्र सरकार देश के हर घर में मुफ्त बिजली पहुंचाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाती है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी मुहैया कराई जाती है. सब्सिडी राशि सोलर पैनल की क्षमता की पर निर्भर करती है. ये राशि 30 हजार से लेकर 78000 तक दी जाती है. इस योजना के तहत लाभार्थी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकते हैं.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. ग्वालियर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.