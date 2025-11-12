MP के इस शहर में भी दौड़ेगी ई-बसें, 185 रूट हुए तैयार, 70 बसों की मिलेगी सौगात

E-Bus Service: पीएम ई-बस सेवा योजना अब मध्य प्रदेश में भी रफ्तार पकड़ती जा रही है. ग्वालियर शहर में भी अब जल्द ही ई-बसें दौड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ग्वालियर नगम निगम को 100 ई-बसें मिलनी हैं, जिसमें 70 बसें जल्दी ही आने वाली है, जिसके लिए ग्वालियर नगर निगम की तरफ से 185 रूट भी तैयार कर लिए गए हैं. बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग को भी इन मार्गों की जानकारी भेज दी गई है, ऐसे में इन बसों का संचालन शुरू होने से ग्वालियर के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा.

ग्वालियर को पहले चरण में मिलेगी 70 बसें

बताया जा रहा है कि जैसे ही ग्वालियर को पीएम ई-बस सेवा के तहत बसों की खेप प्राप्त होगी और उनका रजिस्ट्रेशन पूरा होगा, उन्हें तय रूटों पर उतार दिया जाएगा, शुरुआती चरण में 70 इलेक्ट्रिक बसें शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी. इन बसों का संचालन आईएसबीटी डिपो और रमौआ स्थित डिपो से हर सुबह किया जाएगा. नगर निगम ने 10 अक्टूबर को परिवहन विभाग को रूट स्वीकृति के लिए स्मरण पत्र भेजा था, इसके बाद काम की गति तेज हुई और अब रूट सूची को मंजूरी मिल गई है. केंद्र सरकार की इस योजना के तहत ग्वालियर को कुल 100 बसें मिलने वाली हैं. यानि आने वाले समय में ग्वालियर की सड़कों पर कुल 100 बसें दौड़ती हुई मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP में बिहार की तर्ज पर शुरू होगी मखाना खेती, इन 4 जिलों से होगी शुरुआत

ग्वालियर नगर निगम की तैयारियां

ग्वालियर शहर के 66 वार्डों में फैले करीब 352 किलोमीटर क्षेत्र में 100 बसें संचालित करने की योजना है, इसके लिए कुल 185 रूट तय किए गए हैं. शुरुआती चरण में 10 प्रमुख रूटों पर 70 बसें चलाने का निर्णय लिया गया है, यानी प्रत्येक रूट पर सात बसें तैनात होंगी, ये 25 सीटर एसी मिडी बसें हर दिन सुबह 8 बजकर 30 मिनट से अपनी सेवाएं शहर के लोगों को देनी शुरू करेगी.

ग्वालियर के आरटीओ विक्रम जीत सिंह कंग ने बताया कि निगम से प्रस्तावित रूट मिलने के बाद उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया था, परीक्षण और मूल्यांकन के बाद सभी रूटों को मंजूरी दे दी गई है, अब ये सूची नगर निगम को सौंपी जाएगी, जिसके बाद बस संचालन शुरू किया जा सकेगा. ग्वालियर के लोगों के लिए यह बड़ी सुविधा मानी जा रही है.

ये भी पढ़ेंः नर्मदा परिक्रमा करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, शुरू होगी नई सुविधा, मिलेगा यह फायदा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!