70 साल के बुजुर्ग ने 6 साल की बच्ची के साथ की अश्लील हरकत, पड़ोसी की चतुराई से सामने आया काला चेहरा

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 70 साल के एक बुजुर्ग द्वारा 6 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. छेड़छाड़ करने वाला शख्स बच्ची का पड़ोसी है, जिसका वीडियो एक पड़ोसी ने बनाकर उसकी मां को दिखाया. जिसके बाद मां ने वीडियो में बुजुर्ग की हरकतें देखकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है. मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पड़ोसी बुजुर्ग को हिरासत में ले लिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बुजुर्ग ने 6 साल की बच्ची के साथ की अश्लील हरकत

दरअसल, ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र के खललसीपुरा में रहने वाली 6 साल की पीड़िता की मां अपने पति के निधन के बाद बच्ची को काम पर जाने के लिए घर पर छोड़ देती है. इसी का फायदा पड़ोसी 70 साल के शंकरलाल ने उठाया. वह अक्सर बच्ची को अकेला देखकर उसके घर में घुस जाता था और बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर छेड़छाड़ करता था. जब बुजुर्ग दोबारा यही करने यहां आया तो पड़ोसी ने उसे देख लिया और फिर चुपके से उसका वीडियो बनाने लगा. जिसमें बुजुर्ग शंकरलाल बच्ची के पास आता फिर घर में घुसता और थोड़ी देर रुकने के बाद घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया और वीडियो में कैद हो गया.

मां के उड़ गए होश

शाम को जब बच्ची की मां घर लौटी तो पड़ोसी ने उसे वीडियो दिखाया तो उसकी मां के होश उड़ गए. मां ने बच्ची से पूछताछ की तो उसने बुजुर्ग की सारी गंदी हरकतें बता दीं. जिसके बाद मां अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंची और आरोपी शंकरलाल के खिलाफ शिकायत की. पुलिस ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी शंकरलाल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. साथ ही पुलिस ने आरोपी शंकरलाल के खिलाफ पॉक्सो, छेड़छाड़ और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत