ग्वालियर में फर्जी आधार कार्ड के साथ पकड़े गए 8 बांग्लादेशी, खुफिया एजेंसियां ​एक्टिव, वापस भेजने की तैयारी

8 Bangladeshis Caught In Gwalior: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में अवैध रूप से रह रहे आठ बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग पिछले 12 सालों से बिना किसी वैध नागरिकता के भारत में रह रहे थे और इनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी मिले. हरियाणा पुलिस से मिली जानकारी के बाद यह कार्रवाई की गई.

फर्जी आधार कार्ड के साथ पकड़े गए 8 बांग्लादेशी

दरअसल, ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में 8 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है, जो पिछले 12 वर्षों से बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे. उनके पास फर्जी आधार कार्ड मिले हैं. सभी आरोपी बांग्लादेश के जेस्सोर जिले से हैं और स्थानीय व्यक्ति देवेंद्र कंसाना के मकान में रह रहे थे. हरियाणा पुलिस द्वारा पानीपत में उनके रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के बाद ग्वालियर में कार्रवाई की गई. सबसे पहले मोहम्मद शरीफ ग्वालियर आया था, उसके बाद बाकी लोग भी शामिल हो गए. अब इन बांग्लादेशियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

बांग्लादेश के जेस्सोर के रहने वाले हैं सभी

बताया जा रहा है कि पकड़े गए सभी 8 लोग बांग्लादेश के जेस्सोर के रहने वाले हैं. सभी बांग्लादेशी देवेंद्र कंसाना नाम के व्यक्ति के घर में रह रहे थे. देवेंद्र कंसाना कचरा बीनने और डिस्पोजर का काम करते हैं. मोहम्मद शरीफ सबसे पहले ग्वालियर आए थे, उसके बाद उनकी संख्या बढ़ती गई. पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी की जा रही है. इस घटना के बाद महाराजपुरा इलाके में खुफिया एजेंसी सक्रिय हो गई है ताकि इस अवैध नेटवर्क की आगे की कड़ियों का पता लगाया जा सके. इस कार्रवाई को अवैध निवासियों और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है. (रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत)