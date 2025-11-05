Advertisement
ग्वालियर में बड़ा धमाका, घर में ब्लास्ट से मची अफरा-तफरी; तीन लोग बुरी तरह झुलसे

Gwalior News: ग्वालियर में एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में ब्लास्ट हो गया. इस घटना में घर के अंदर सो रहे तीन लोग बुरी तरह झुलस गए. इस अग्निकांड की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 05, 2025, 09:38 AM IST
Gwalior Blast News: ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के कैंसर पहाड़िया इलाके में कल देर रात एक संदिग्ध विस्फोट से दहशत फैल गई. यह घटना गड्ढे वाले मोहल्ले की है, जहां एक घर में अचानक बड़ा ब्लास्ट हो गया. हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए. उन्हें पहले ज्योतिरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया.

घर में ब्लास्ट से मची अफरातफरी
दरअसल, यह घटना ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के कैंसर पहाड़िया के नीचे स्थित गड्ढे वाला मोहल्ला की है, जहां एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुए ब्लास्ट के कारण भीषण अग्निकांड हो गया. घटना के समय घर में सो रहे तीन लोग इसकी चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए. झुलसने वालों में नजमा खान, उनका बेटा सोहेब खान, और उनकी नातिन इनायत खान शामिल हैं.  5 अक्टूबर को नातिन अपनी नानी के घर फिरोजाबाद आई थी. 

शॉर्ट सर्किट बताई जा रही अग्निकांड की वजह 
गंभीर रूप से झुलसे हुए तीनों पीड़ितों को तत्काल जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करवा दिया. ये घर  रफीक खान का बताया जा रहा है. हालांकि वह यह मकान एक साल पहले ही अपने पड़ोसी को बेच चुके थे. अग्निकांड की प्राथमिक वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगजनी का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब ब्लास्ट की सटीक वजह और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की विस्तृत जांच कर रही है.

