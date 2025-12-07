सरकारी बिल्डिंग के 8वीं मंजिल से गिरकर डेढ़ साल के बच्चे की मौत, माता-पिता कर रहे थे मजदूरी, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

Gwalior News: ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र में सरकारी बिल्डिंग के आठवें माले से गिरकर डेढ़ साल के मासूम की मौत हो गई. बच्चा तब दुर्घटना का शिकार हुआ जब उसके माता-पिता वहीं मजदूरी कर रहे थे.
Madhya Pradesh News: ग्वालियर में एक सरकारी बिल्डिंग की आठवीं मंज़िल से गिरने से डेढ़ साल के बच्चे की मौत हो गई. यह हादसा तब हुआ जब बच्चे के माता-पिता आठवीं मंज़िल पर मज़दूरी कर रहे थे और बच्चा पास में खेल रहा था. मृतक बच्चे का परिवार काम के लिए पन्ना ज़िले से ग्वालियर आया था. यह घटना सिरोल पुलिस स्टेशन इलाके में हुई. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने घटना की जांच भी शुरू कर दी है.
8वीं मंजिल से गिरकर डेढ़ साल के बच्चे की मौत
दरअसल, पन्ना ज़िले के रहने वाले पूरन वंशकर और उनकी पत्नी लक्ष्मी मज़दूरी करते हैं. वे अपने तीन बेटों, डेढ़ साल के आर्यन, 3 साल के हनुमान और 5 साल के आदित्य के साथ ग्वालियर के सिरोल पुलिस स्टेशन इलाके में सिरोल में एक सरकारी बिल्डिंग में काम करने आए थे. वे डेढ़ साल से वहां काम कर रहे. शनिवार दोपहर को, पति-पत्नी अपने बच्चों को कमरे में छोड़कर बिल्डिंग की आठवीं मंज़िल पर काम करने चले गए. तभी कमरे में मौजूद डेढ़ साल का आर्यन भूख लगने के कारण रोने लगा.
खेलते-खेलत नीचे गिरा बच्चा
बच्चे को रोता देखकर पास की झोपड़ी से एक लड़का उसे उठाकर बिल्डिंग की आठवीं मंज़िल पर उसकी मां के पास दूध पिलवाने के लिए ले गया. बच्चे को दूध पिलाने के बाद मां ने उसे वहीं लिटा दिया और काम करने लगी. उसके पिता भी पास में ही काम कर रहे थे. अचानक खेलते-खेलते बच्चा बिल्डिंग की बाउंड्री के किनारे चला गया और नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई.
डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
बच्चे को गिरते देख वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और वे उसे तुरंत मुरार हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद बच्चे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मुर्दाघर भेज दिया. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.