Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3032365
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

सरकारी बिल्डिंग के 8वीं मंजिल से गिरकर डेढ़ साल के बच्चे की मौत, माता-पिता कर रहे थे मजदूरी, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

Gwalior News: ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र में सरकारी बिल्डिंग के आठवें माले से गिरकर डेढ़ साल के मासूम की मौत हो गई. बच्चा तब दुर्घटना का शिकार हुआ जब उसके माता-पिता वहीं मजदूरी कर रहे थे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 07, 2025, 02:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरकारी बिल्डिंग के 8वीं मंजिल से गिरकर डेढ़ साल के बच्चे की मौत, माता-पिता कर रहे थे मजदूरी, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

Madhya Pradesh News: ग्वालियर में एक सरकारी बिल्डिंग की आठवीं मंज़िल से गिरने से डेढ़ साल के बच्चे की मौत हो गई. यह हादसा तब हुआ जब बच्चे के माता-पिता आठवीं मंज़िल पर मज़दूरी कर रहे थे और बच्चा पास में खेल रहा था. मृतक बच्चे का परिवार काम के लिए पन्ना ज़िले से ग्वालियर आया था. यह घटना सिरोल पुलिस स्टेशन इलाके में हुई. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने घटना की जांच भी शुरू कर दी है.

8वीं मंजिल से गिरकर डेढ़ साल के बच्चे की मौत
दरअसल, पन्ना ज़िले के रहने वाले पूरन वंशकर और उनकी पत्नी लक्ष्मी मज़दूरी करते हैं. वे अपने तीन बेटों, डेढ़ साल के आर्यन, 3 साल के हनुमान और 5 साल के आदित्य के साथ ग्वालियर के सिरोल पुलिस स्टेशन इलाके में सिरोल में एक सरकारी बिल्डिंग में काम करने आए थे. वे डेढ़ साल से वहां काम कर रहे. शनिवार दोपहर को, पति-पत्नी अपने बच्चों को कमरे में छोड़कर बिल्डिंग की आठवीं मंज़िल पर काम करने चले गए. तभी कमरे में मौजूद डेढ़ साल का आर्यन भूख लगने के कारण रोने लगा.

यह भी पढ़ें: पति ने कैंची से काटी पत्नी की नाक, 'पसंद न आने' का दिया बहाना, महिला को ससुरालवाले भी करते थे प्रताड़ित

Add Zee News as a Preferred Source

 

खेलते-खेलत नीचे गिरा बच्चा
बच्चे को रोता देखकर पास की झोपड़ी से एक लड़का उसे उठाकर बिल्डिंग की आठवीं मंज़िल पर उसकी मां के पास दूध पिलवाने के लिए ले गया. बच्चे को दूध पिलाने के बाद मां ने उसे वहीं लिटा दिया और काम करने लगी. उसके पिता भी पास में ही काम कर रहे थे. अचानक खेलते-खेलते बच्चा बिल्डिंग की बाउंड्री के किनारे चला गया और नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई.

डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
बच्चे को गिरते देख वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और वे उसे तुरंत मुरार हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद बच्चे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मुर्दाघर भेज दिया. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

TAGS

gwalior newsmp news

Trending news

gwalior news
8वीं मंजिल से गिरकर डेढ़ साल के बच्चे की मौत, माता-पिता कर रहे थे मजदूरी
Road accidents
हादसों का रविवार! 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की हुई मौत...
shahdol news
7 साल की मासूम के साथ रिश्ते के भाई ने की दरिंदगी, देखकर घबरा गई मां, थाने में...
IndiGo
MP-CG में आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द, यात्रियों का छलका दर्द...
jashpur news
जशपुर में भीषण सड़क हादसा, खड़ी ट्रेलर से टकराई कार, 5 लोगों की मौके पर मौत
raipur news
रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही! गर्भवती के सिरप में मिला मांस का टूकड़ा...
sehore news
शादी का सपना देखने वाले लड़के हो जाएं सावधान! यहां पकड़ाई लुटेरी दुल्हन, हड़पे पैसे
mp news
MP में सबसे बड़ा सरेंडर! 77 लाख का इनामी लीडर समेत 10 नक्सली करेंगे आत्मसमर्पण
damoh news
रहस्मय तरीके से गायब हुईं तीन सहेलियां! टीचर का फोन आते ही उड़े होश; फैली सनसनी
raigarh news
रायगढ़ का गांव बगेना सोलर मॉडल विलेज, जिला समिति जल्द करेगी चयन, क्या है योजना