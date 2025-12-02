Advertisement
ग्वालियर के सरकारी स्कूल में हड़कंप, मिड-डे-मील की सब्जी में निकला मरा हुआ मेंढक

Gwalior News: ग्वालियर के गोकुलपुर के सरकारी स्कूल में मिड-डे मील का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स को परोसी गई सब्जी में मरा हुआ मेंढक दिख रहा है. इससे हंगामा मच गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 02, 2025, 10:21 AM IST
Gwalior School Mid Day Meal: मध्य प्रदेश में मिड-डे-मील योजना के तहत परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठे हैं. यह मामला ग्वालियर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोकुलपुर का है, जहां छात्रों को दिए गए मिड-डे-मील की सब्जी में मरा हुआ मेंढक पाया गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक चमचे की सहायता से सब्जी के अंदर मौजूद मेंढक को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है. इस घटना ने स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं.

दरअसल, ग्वालियर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोकुलपुर में मिड-डे-मील के तहत परोसे गए भोजन में मरा हुआ मेंढ़क मिलने के बाद हड़कंप मच गया है. यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखी, जिसमें चमचे में मरा मेंढ़क देखा गया. मामले के संज्ञान में आते ही जिला पंचायत के CEO ने जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी को वीडियो की सत्यता जांचने के निर्देश दिए. DEO चतुर्वेदी ने कहा कि जांच में कोई लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी और मिड-डे-मील की गुणवत्ता बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए जाएंगे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो ग्वालियर के गोकुलपुर के सरकारी प्राइमरी स्कूल का बताया जा रहा है. वीडियो में स्टूडेंट्स को दिए गए मिड-डे मील में एक मेंढक मिला है. वीडियो रिकॉर्ड करते समय एक चम्मच में मरा हुआ मेंढक दिखाया गया है. सब्जी में मिले मेंढक का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जांच के निर्देश
मामले की जानकारी होने पर जिला पंचायत CEO ने जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी को वायरल वीडियो की सच्चाई की जांच करने का निर्देश दिया. DEO चतुर्वेदी ने कहा कि अगर जांच में कोई लापरवाही सामने आती है, तो कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने क्वालिटी बनाए रखने के निर्देश भी दिए.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

gwalior news
