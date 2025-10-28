ग्वालियर में 15 साल से नहीं बनी जर्जर सड़क, तंग रहिवासियों ने खून से लिखा पत्र, CM से की मांग

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपनी 15 साल पुरानी समस्या की अनदेखी से तंग आकर स्थानीय लोगों ने विरोध का बहुत गंभीर और भावनात्मक तरीका अपनाया है. उन्होंने पिछले डेढ़ दशक से टूटी सड़क को ठीक करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बार-बार अपील की, लेकिन उनकी कोई मांग नहीं सुनी गई है. इस निराशा और गुस्से के बीच स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम पर खून से एक खत लिखा है.

सड़क के लिए खून ले लिखा पत्र

दरअसल, ग्वालियर की डांग बाबा रोड पिछले 15 सालों से टूटी हुई है. स्थानीय लोगों ने इसे ठीक कराने के लिए कई बार अधिकारियों और नेताओं से गुहार लगाई है. लेकिन किसी ने नहीं सुनी. मजबूरन स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को खून से चिट्ठी लिखकर सड़क को तुरंत ठीक कराने की अपील की है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर सड़क अभी भी ठीक नहीं हुई तो वे आने वाले चुनावों का बहिष्कार करेंगे. खून से लिखा यह पत्र स्पीड पोस्ट के जरिए सीएम मोहन को भेजा गया है.

खराब सड़क के लिए बदनाम है ग्वालियर

बता दें कि ग्वालियर एक बार फिर अपनी खराब सड़कों को लेकर सुर्खियों में है. शहर लंबे समय से टूटी-फूटी सड़कों और गड्ढों के लिए बदनाम रहा है. कहीं चलते वाहन अचानक बने गड्ढों में फंस जाते हैं, तो कहीं सड़कों के नीचे सुरंग जैसी दरारें बन जाती हैं. अब फिर से सड़क की दुर्दशा को लेकर शहर के लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया है. स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि गुढ़ा डांग बाबा रोड पिछले 15 सालों से अधूरी पड़ी है और इसे शीघ्र बनाया जाए. लोगों का कहना है कि जर्जर सड़क के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं और आमजन को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है.