ग्वालियर-झांसी हाईवे पर भीषण हादसा, रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुसी फॉर्च्यूनर, 5 की मौत

Gwalior-Jhansi Highway Accident: ग्वालियर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां एक तेज़ रफ़्तार फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई. टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि फॉर्च्यूनर ट्रॉली के नीचे दब गई और उसकी छत पूरी तरह से उड़ गई. इस भीषण हादसे में फॉर्च्यूनर में सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. सभी मृतक ग्वालियर के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

फॉर्च्यूनर सवार सभी पांच लोगों की मौत

दरअसल, ग्वालियर-झांसी हाइवे पर रविवार सुबह 6:35 बजे एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जब तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से घुस गई. हादसा मालवा कॉलेज के सामने हुआ. टक्कर इतनी भीषण थी कि फॉर्च्यूनर की छत उड़ गई और गाड़ी बुरी तरह ट्रॉली के नीचे दब गई. कार में सवार सभी पांच लोग मौके पर ही मौत के शिकार हो गए. सभी मृतक ग्वालियर निवासी बताए जा रहे हैं, जो झांसी में एक कार्यक्रम में शामिल होकर ग्वालियर लौट रहे थे.

कटर मशीन से काटकट निकाला गया शव

जानकारी के मुताबिक जैसे ही कार एक मोड़ पर मुड़ी, रेत से भरी एक ट्रॉली उसके सामने आ गई. तेज़ रफ़्तार के कारण ड्राइवर कार पर से नियंत्रण खो बैठा और सीधे ट्रॉली के पिछले हिस्से से जा टकराई. टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, जिससे शव अंदर ही फंस गए. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर कटर से कार को काटकर शवों को बाहर निकाला. आगे की जांच जारी है.