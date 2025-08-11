 ग्वालियर में शराब तस्करी का बेहद शातिर तरीका, ऐसा जुगाड़ आपने कभी नहीं देखा होगा
ग्वालियर में शराब तस्करी का बेहद शातिर तरीका, ऐसा जुगाड़ आपने कभी नहीं देखा होगा

Gwalior News: ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ऑपरेशन सतर्क के तहत एक तस्कर को पकड़ा. आरोपी अनाज के कट्टों में देशी शराब के 299 क्वार्टर छिपाकर ले जा रहा था. पुलिस ने आरोपी को आबकारी विभाग के हवाले कर दिया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 11, 2025, 07:29 PM IST
Madhya Pradesh News In Hindi:  मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आरपीएफ ने ट्रेन के ज़रिए शराब तस्करी के एक अनोखे मामले का भंडाफोड़ किया है. भांडेर का एक तस्कर अनाज से भरी बोरियों के नीचे 299 क्वार्टर देशी शराब छिपाकर ले जा रहा था. यह शराब दतिया पहुंचाई जानी थी. तस्करी के इस अंदाज़ ने न सिर्फ़ पुलिस और आरपीएफ को हैरान कर दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि शराब तस्कर कानून से बचने के लिए कैसे नए-नए हथकंडे अपनाते हैं.

दरअसल, दतिया जिले के भांडेर निवासी नवीद खान नाम का तस्कर दतिया में ट्रेन के ज़रिए शराब की तस्करी कर रहा था. खास बात यह थी कि वह अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ट्रेन की जनरल बोगी का इस्तेमाल करता था और शराब को इस तरह छिपाता था कि पहली नज़र में किसी को शक न हो. नवीद खान अनाज से भरी बोरियों के अंदर शराब की बोतलें छिपाकर लाता था. ऊपर से देखने पर बोरी पूरी तरह से गेहूं या चावल से भरी हुई दिखाई देती थी, जबकि नीचे की परत में देसी शराब के क्वार्टर भरे होते थे.

ऐसे हुआ खुलासा
ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर यह मामला सामने आया. ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ की टीम ने प्लेटफार्म पर खड़े यात्रियों और सामान की चेकिंग शुरू की. इसी दौरान नवीद खान अपने बोरे के साथ नजर आया. उसका व्यवहार और ट्रेन के इंतजार में खड़े होने का तरीका आरपीएफ जवानों को संदिग्ध लगा. तलाशी के दौरान बोरे को खोला गया तो ऊपर से साफ दाने नजर आए, लेकिन जैसे ही दानों की परत हटाई गई तो नीचे 299 क्वार्टर देशी शराब रखी मिली. यह भी आशंका है कि नवीद खान लंबे समय से इसी तरह दतिया और आसपास के इलाकों में शराब की खेप पहुंचा रहा था.

आबकारी विभाग को सौंपा
आरपीएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी नावेद खान को पकड़ लिया और उसके पास से बरामद शराब के साथ आबकारी विभाग को सौंप दिया. अब आबकारी विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है, यह अवैध धंधा कब से चल रहा था और क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है.

रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत

;