Gwalior News: नाम-टोमी, सरनेम-जायसवाल, जन्म 2010! कुत्ते का आधार कार्ड देख लोग हुए हैरान

Tommy Jaiswal Viral News: अब तक आपने सिर्फ़ इंसानों के आधार कार्ड के बारे में सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बेहद हैरान करने वाला और मज़ेदार मामला सामने आया है. यहां एक कुत्ते का आधार कार्ड बना दिया गया है. जी हां इस कार्ड में कुत्ते का नाम, मालिक, पता, जन्मतिथि और एक वैध दिखने वाला आधार नंबर-070001051580 भी दर्ज है, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

कुत्ते का आधार कार्ड देख लोग हुए हैरान

दरअसल, ये मामला ग्वालियर जिले के डबरा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 सिमरिया ताल का है. जहां एक कुत्ते का आधार कार्ड बना दिया गया. इस कार्ड में कुत्ते का नाम टोमी जायसवाल है. मालिक कैलाश जायसवाल, पता (ग्वालियर, मध्य प्रदेश - 475110), जन्मतिथि (25 दिसंबर 2010) और एक वैध दिखने वाला आधार नंबर - 070001051580 भी दर्ज है. इसे देखकर हर कोई हैरान है. हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यह सच है या झूठ. क्योंकि आज के AI के दौर में कुछ चीजों को एडिट करके वायरल कर दिया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा आधार कार्ड

वायरल हो रहे आधार कार्ड के अनुसार कुत्ते का नाम टोमी जायसवाल है और उसके मालिक का नाम कैलाश जायसवाल है. कार्ड पर कुत्ते की जन्मतिथि 25 दिसंबर साल 2010 और उसका पता ग्वालियर, मध्य प्रदेश, 475110 अंकित है. इतना ही नहीं, इस पर एक वैध दिखने वाला आधार कार्ड नंबर 070001051580 भी दिया गया है. फ़िलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि यह कार्ड किसी मज़ाक का हिस्सा है या इसके पीछे कोई और मकसद है.

रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत

मध्यप्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!