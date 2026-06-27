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ग्वालियर में अजीबो-गरीब मामला, एक ही परिवार के पांच घरों में बार-बार लग रही आग, जांच जारी

Gwalior Fire Incident Case: ग्वालियर के आंतरी गांव में एक ही परिवार के पांच भाइयों के घरों में लगातार आग लगने की घटनाओं से दहशत है. परिवार बाहर सो रहा है, प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और फायर ब्रिगेड व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 27, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:15 PM IST
ग्वालियर में अजीबो-गरीब मामला, एक ही परिवार के पांच घरों में बार-बार लग रही आग, जांच जारी
Image Credit: Gwalior Mysterious FireSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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