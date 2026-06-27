ग्वालियर में अजीबो-गरीब मामला, एक ही परिवार के पांच घरों में बार-बार लग रही आग, जांच जारी

मौके पर अधिकारी भी मौजूद

सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. एहतियात के तौर पर गांव में पानी से भरा टैंकर तैनात किया गया है और फायर ब्रिगेड की टीम को स्टैंडबाय पर रखा गया है ताकि किसी भी स्थिति में आग पर तुरंत काबू पाया जा सके. ग्रामीणों ने भी अपने घरों में पानी भरकर रख लिया है. वहीं प्रशासन का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग और फॉरेंसिक टीम से जांच कराई जाएगी. अधिकारियों का मानना है कि शॉर्ट सर्किट, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य तकनीकी कारणों से आग लगने की संभावना हो सकती है. फॉरेंसिक टीम मौके से सैंपल एकत्र करेगी और बिजली के तारों की भी जांच की जाएगी. फिलहाल प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. गांव में पुलिस भी तैनात कर दी गई है, लेकिन जब तक आग का असली कारण सामने नहीं आता, ग्रामीणों का डर कम नहीं हो रहा है.