अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट आज: अमित शाह और CM मोहन 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे लोकार्पण

Gwalior News: ग्वालियर के मेला ग्राउंड में आज ‘अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट’ का आयोजन हो रहा है, जिसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे. इस समिट में 2 लाख करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया जाएगा.
Abhyudaya Madhya Pradesh Growth Summit: मध्य प्रदेश आज अपने औद्योगिक विकास में एक नया अध्याय रचने जा रहा है. ग्वालियर के मेला ग्राउंड में हो रहा 'अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट रोजगार के लिए निवेश राज्य के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम साबित होगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पहली बार 2 लाख करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया जाएगा. यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है.
2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण
दरअसल, आज ग्वालियर के मेला ग्राउंड में 'अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट' हो रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित इस समिट में मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक साथ 2 लाख करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और उद्घाटन होगा. इसमें 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की विशेष औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं. इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ऐतिहासिक ग्वालियर ट्रेड फेयर का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, जिससे राज्य के विकास को एक नई दिशा मिलेगी.बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह देर रात ग्वालियर पहुंचे हैं.
रीवा में प्राकृतिक खेती प्रकल्प का करेंगे शुभारंभ
इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव भी रीवा में होने वाले किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. सम्मेलन के दौरान प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा और 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने के बारे में एक ज़रूरी संदेश दिया जाएगा. यह कार्यक्रम एक गौ अभयारण्य के पास होगा, जहां ई-कार्ट के ज़रिए गौशाला का दौरा भी कराया जाएगा. कृषि विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया जाएगा. सम्मेलन में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाएगा.
