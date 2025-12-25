Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3052584
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट आज: अमित शाह और CM मोहन 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे लोकार्पण

Gwalior News: ग्वालियर के मेला ग्राउंड में आज ‘अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट’ का आयोजन हो रहा है, जिसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे. इस समिट में 2 लाख करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया जाएगा.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट आज: अमित शाह और CM मोहन 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे लोकार्पण

Abhyudaya Madhya Pradesh Growth Summit: मध्य प्रदेश आज अपने औद्योगिक विकास में एक नया अध्याय रचने जा रहा है. ग्वालियर के मेला ग्राउंड में हो रहा 'अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट रोजगार के लिए निवेश राज्य के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम साबित होगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पहली बार 2 लाख करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया जाएगा. यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है.

2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण
दरअसल, आज ग्वालियर के मेला ग्राउंड में 'अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट' हो रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित इस समिट में मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक साथ 2 लाख करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और उद्घाटन होगा. इसमें 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की विशेष औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं. इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ऐतिहासिक ग्वालियर ट्रेड फेयर का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, जिससे राज्य के विकास को एक नई दिशा मिलेगी.बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह देर रात ग्वालियर पहुंचे हैं.

यह भी पढ़ें: काफिला छोड़ पैदल ग्वालियर के इस घर में पहुंच गए थे अटलजी, क्या आपको पता है यह किस्सा

Add Zee News as a Preferred Source

 

रीवा में प्राकृतिक खेती प्रकल्प का करेंगे शुभारंभ
इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव भी रीवा में होने वाले किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. सम्मेलन के दौरान प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा और 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने के बारे में एक ज़रूरी संदेश दिया जाएगा. यह कार्यक्रम एक गौ अभयारण्य के पास होगा, जहां ई-कार्ट के ज़रिए गौशाला का दौरा भी कराया जाएगा. कृषि विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया जाएगा. सम्मेलन में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाएगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

mp newsgwalior news

Trending news

mp news
अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट आज, अमित शाह 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे लोकार्पण
sagar news
'घर पर बताया तो जान से मार दूंगा...' छात्रा पर खराब हुई टीचर की नियत, किया बैड टच
chhattisgarh news
बांग्लादेशी समझकर छग के मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, 30 लाख मुआवजा देगी केरल सरकार
mp news
'ताजमहल मंदिर था, शाहजहां ने मकबरा बनवाया'....MP के सीनियर BJP नेता का बड़ा बयान
chhatarpur news
खाकी की आड़ में जेल का काला खेल, गुटखे से लेकर खाने तक के तय हैं रेट, Video वायरल
mp news
MP की सड़कों पर बिछ रही लाशें! हर दिन 41 मौतें, सड़क हादसों में चौथे नंबर पर
mp news
साहब जिंदा हूं...कहिए तो मरकर दिखाऊं, कागजों में मृत किसान पहुंचा कलेक्ट्रेट, जानिए
chhattisgarh news
स्किल टेक सेक्टर में छत्तीसगढ़ की ऊंची उड़ान..13,690 करोड़ के निवेश ने पकड़ी रफ्तार
mp news
अतिक्रमण हटाने के दौरान दंपती ने लगाई खुद को आग, गंभीर रूप से झुलसे पति-पत्नी
MP Crime News
उज्जैन में ऑटो ड्राइवर के फोन में 20 महिलाओं के वीडियो मिलने का दावा, जमकर हुआ बवाल