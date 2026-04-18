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पैसों की लालच में पुजारी पर हमला, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, आरोपी की सच्चाई जानकर रह जाएंगे हैरान

Gwalior Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में पुजारी पर हमला मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने हमला करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं अभी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है.

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 18, 2026, 03:50 PM IST
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Gwalior Crime News
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MP Crime News: ग्वालियर के सिरोल थाना इलाके से बड़ी खबर सामने आई है. जहां बाग वाले हनुमान मंदिर के पुजारी पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना 15 अप्रैल की रात हुई थी. इस वारदात का 48 घंटे में पुलिस ने पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आंगे की कार्रवाई शुरू कर दी हैं.

दरअसल, ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र 15 अप्रैल की रात करीब 11 बजे बाग वाले हनुमान मंदिर के परिसर में सो रहे पुजारी जोगेंद्र दास गुर्जर पर अज्ञात बदमाशों ने गले और छाती पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था पुजारी ने हिम्मत दिखाते हुए लाठी से मुकाबला किया तो हमलावर भाग गए. लेकिन गंभीर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पुजारी घायल हालत में पहले मुरार अस्पताल पहूचे फिर उन्हें जे.ए.एच. ले जाया गया.

मुख्य आरोपी गिरफ्तार 
सूचना मिलते ही सिरोल थाना पुलिस मौके पर पहुचीं और पुजारी की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई कर बदमाशों की तलाश शुरू थी कि तभी तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना पर कल हमला करने वाले मुख्य आरोपी विपिन गुर्जर उर्फ रामप्रिया दास बाबा को पारसेन स्थित शीतला माता मंदिर से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी विपिन ने कबूला कि वो पुजारी जोगेंद्र दास गुर्जर द्वारा बेची गई गाय के रखे रुपयों को चुराने मंदिर आया था.

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फरार आरोपियों की तलाश
लेकिन पुजारी के जाग जाने पर उसने जान से मारने की नीयत से उन पर चाकू से हमला कर दिया. आरोपी मूल रूप से गोहद के करऊंआ छरेटा का रहने वाला है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, फरियादी ने कुछ और लोगों पर भी शक जताया था, लेकिन जांच में उनकी भूमिका नहीं मिली. वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपी से फरार आरोपियों के बारे में पूछताछ कर आंगे की कार्रवाई में जुट गई हैं. फिलहाल पुजारी जोगेंद्र दास की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

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