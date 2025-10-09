बड़े शातिर हैं चोर! रास्ता पूछने के बहाने ठग ले गए गहने! ग्वालियर में सक्रिय आगरा गैंग का पर्दाफाश

Gwalior Gold Snatching Gang: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिलाओं को ठगने वाले आगरा गैंग का पर्दाफाश हुआ है. यह गैंग रास्ता पूछने के बहाने महिलाओं से गहने उतरवाकर ठगी करता था. जनकगंज और मुरार में दो वारदातों के बाद पुलिस ने पांच आरोपियों दो महिलाएं, दो नाबालिग और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है.
Gwalior Crime News: ग्वालियर में महिलाओं के गहने उतरवाने वाले गैंग ने सिलसिलेवार दो वारदातें की हैं. जनकगंज इलाके में मंदिर से लौट रही एक बुजुर्ग महिला से धौलपुर का रास्ता पूछने के बहाने गैंग के सदस्यों ने 2.5 लाख रुपये के गहने उतरवा लिए. इसके 24 घंटे बाद, मुरार अस्पताल में पदस्थ एक नर्स को मछली मंडी के रास्ते में रोककर उनसे भी धौलपुर का रास्ता पूछा गया और उनका मंगलसूत्र व 4 हजार रुपये ठग लिए गए. दोनों घटनाओं के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें दो महिलाएं, दो नाबालिग और एक पुरुष शामिल हैं. बताया जा रहा है कि यह गैंग आगरा की रहने वाली है.
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी 22 वर्षीय सीता, 28 वर्षीय दीपा, 38 वर्षीय कार्तिक और दो नाबालिग रिश्तेदार हैं, जो कुछ दिनों से ग्वालियर में ठहरे हुए थे. गिरोह की महिला सदस्य सड़क किनारे खड़ी रहती थीं और अकेली महिलाओं को बातचीत में उलझाकर गहने उतरवाने का काम बाकी सदस्य करते थे. ठगे गए गहने महिलाएं अपने पास छिपा लेती थीं ताकि कोई शक न हो. पुलिस को आरोपियों की लोकेशन मुरैना के बामौर इलाके में मिली, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया.
कई वारदातों का खुलासा
पूछताछ में आरोपियों ने जनकगंज, कोतवाली और ग्वालियर थाना क्षेत्रों में इसी तरह की कई वारदातों का खुलासा किया है. पुलिस ने उनके पास से ठगे गए आभूषण बरामद कर लिए हैं और अन्य मामलों की भी जांच शुरू कर दी है. शुरुआत में मुरार की पीड़िता से केवल आवेदन लिया गया था, लेकिन पुलिस की सख्ती और लगातार जांच के बाद पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और शहर में हुई अन्य ठगी की घटनाओं की भी पड़ताल की जा रही है. (रिपोर्टः करतार सिंह, ग्वालियर)
