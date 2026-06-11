ग्वालियर में AI से युवती की न्यूड फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी, डाक से भेजा लिफाफा; पुलिस ने शुरू की जांच

Gwalior AI Nude Photo Case: ग्वालियर में एक युवती की AI से बनाई गई न्यूड फोटो वायरल करने का मामला सामने आया है. आरोपी ने डाक के जरिए एक लिफाफा युवती के घर भेजा, जिसमें उसकी AI से बनाई गई न्यूड तस्वीरें थीं. इसके साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से उसके रिश्तेदारों को भी ये तस्वीरें भेजी गईं. इससे परेशान होकर युवती ने पुलिस से शिकायत की है. पुलिस ने युवती की शिकायत और उसके द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी पहचान और तलाश शुरू कर दी है.