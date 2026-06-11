Add Zee Business As A Preferred Source
App

ग्वालियर में AI से युवती की न्यूड फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी, डाक से भेजा लिफाफा; पुलिस ने शुरू की जांच

Gwalior Crime News: ग्वालियर में एक युवती की AI से बनाई गई न्यूड तस्वीरें डाक और व्हाट्सएप के जरिए वायरल करने का मामला सामने आया है. आरोपी ने एक लाख रुपये की मांग कर ब्लैकमेल किया. पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 11, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:58 PM IST
ग्वालियर में AI से युवती की न्यूड फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी, डाक से भेजा लिफाफा; पुलिस ने शुरू की जांच
Image Credit: Gwalior Crime News

About the Author

Kartar Singh Rajput

Kartar Singh Rajput

करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग्वालियर में AI से युवती की न्यूड फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी, डाक से भेजा लिफाफा
gwalior news2 min ago
2
MP Rajya Sabha Chunav52 min ago
3
Mohan Yadav1 hr ago
4
Narmadapuram news1 hr ago
5
mp politics news3 hrs ago