ग्वालियर में AI से युवती की न्यूड फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी, डाक से भेजा लिफाफा; पुलिस ने शुरू की जांच

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Gwalior AI Nude Photo Case: ग्वालियर में एक युवती की AI से बनाई गई न्यूड फोटो वायरल करने का मामला सामने आया है. आरोपी ने डाक के जरिए एक लिफाफा युवती के घर भेजा, जिसमें उसकी AI से बनाई गई न्यूड तस्वीरें थीं. इसके साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से उसके रिश्तेदारों को भी ये तस्वीरें भेजी गईं. इससे परेशान होकर युवती ने पुलिस से शिकायत की है. पुलिस ने युवती की शिकायत और उसके द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी पहचान और तलाश शुरू कर दी है.
दरअसल, ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र स्थित न्यू मोहन नगर निवासी 24 वर्षीय युवती ने पुलिस से शिकायत कर बताया कि 21 मई को उसके घर डाक के जरिए एक लिफाफा आया था. जब उसने लिफाफा खोला तो उसमें AI से बनाई गई उसकी एक न्यूड फोटो थी, जिसमें वह एक लड़के के साथ दिखाई गई थी. फोटो के पीछे लिखा था, 'तुम मुझे एक लाख रुपये दो, नहीं तो मैं तुम्हारी न्यूड फोटो वायरल कर दूंगा.'
बदनामी के डर से रही चुप
बदनामी और डर के कारण युवती चुप रही. लेकिन जब उसके पिता ने उसे परेशान देखा तो उन्होंने कारण पूछा. इसके बाद युवती ने उन्हें पूरी घटना बता दी. पिता ने लिफाफे पर लिखे नंबर पर कॉल किया तो सामने वाले ने अपना नाम नितिन बताया. युवती ने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी पत्नी और उसके दोस्त के नंबर पर 7568123899 से व्हाट्सएप के जरिए उसकी न्यूड तस्वीरें भेजी गई हैं.
आरोपी की तलाश शुरू
साथ ही उसकी ताई को भी ये तस्वीरें भेजी गईं, जिससे उसकी बदनामी हो रही है. परेशान होकर युवती ने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने व्हाट्सएप नंबर 7568123899 के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी पहचान और तलाश शुरू कर दी है.
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