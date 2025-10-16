Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

छिंदवाड़ा में जहर...अब ग्वालियर में बच्चों के सिरप में निकले कीड़े, फिर गरमाया मामला

Gwalior Syrup Worms News: छिंदवाड़ा के बाद अब ग्वालियर में सिरप को लेकर हड़कंप मच गया. दरअसल, एक महिला अपने बच्चे के लिए मुरार अस्पताल से सिरप लेकर आई तो उसमें कीड़े जैसे दिखे. तुरंत महिला ने अस्पताल में शिकायत की, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन से लेकर ड्रग विभाग एक्टिव हो गया है. इस सिरप के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 16, 2025, 09:13 AM IST
बच्चों के सिरप में मिले कीड़े!
बच्चों के सिरप में मिले कीड़े!

Gwalior Ajithromycin Syrup Worms: मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हैरान कर देना मामला सामने आया है. अभी छिंदवाड़ा कांड का माहौल शांत नहीं हो पाया था. कि इधर ग्वालियर में फिर एक ऐसी बड़ी लापरवाही सामने आई है. जहां जिला अस्पताल मुरार में एक महिला को बच्चे के लिए दिए गए सिरप में कीड़े जैसी चीज से हडकंप मच गया. मामला सामने आते ही अस्पताल प्रशास और ड्रग डिपार्टमेंट दोनों एक्शन मोड में आ गए हैं. 

मिली जानकारी के मुताबिक, ग्वालियर के जाने माने अस्पताल मुरार में एक महिला दो दिन पहले पीडियाट्रिक विभाग में अपने बच्चे को दिखाने गई थी. इस दौरान डॉक्टर की तरफ से अजिथ्रोमाइसिन सिरप दिया गया, जो कि बैक्टीरियल इंफेक्शन में दिया जाता है. वहीं जब महिला घर पहुंची और बच्चे को सिरप पिलाया, तो दिन बाद देखा कि सीसी के अंदर कीड़े जैसे रैंगते हुए दिखाई दिए. 

सिरप के वितरण पर रोक
यह देखते हुए महिला सिरप लेकर अस्पताल में पहुंची, जहां पर शिकायत की. वहीं महिला ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर द्वारा दिए गए इन सिरपों में कीड़े हैं. महिला की शिकायत सुनते ही अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से भौचक्का रह गया. वहीं जिला अस्पताल प्रशासन की तरफ से इन सिरप के वितरण पर तुरंत रोक लगाई. बताया जा रहा है कि इन सिरपों की सप्लाई भोपाल से की गई थी. अस्पताल के स्टोर रूम में लगभग 316 बोतलें मौजूद थी.

सिरप की 10 शीशी चेक की
इस मामले की जानकारी जब ड्रग डिपार्टमेंट को मिली तो मौके पर पहुंची टीम ने जांच शुरू की. तब टीम इस सिरप की 10 बोतलें चेक की, लेकिन उनमें किसी भी तरह के कीड़े नहीं पाए गए. हालांकि, अस्पताल प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए 10 बोतलों के सैंपल सील कर लिए गए और कोलकाता लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं. वहीं ड्रग विभाग की टीम का कहना है कि फिलहाल सिरप की एक्सपायरी डेट 2027 तक है, अभी खराब नहीं होना चाहिए था. फिर भी इसकी जांच की जाएगी, कि पैकिंग में कहीं उत्पादन के दौरान कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है. फिलहाल अस्पताल में अजिथ्रोमाइसिन सिरप के वितरण पर रोक लगा दी गई है. 

किस काम आता है सिरप?
बता दें कि अजिथ्रोमाइसिन सिरप का उपयोग छोटे बच्चों के लिए किया जाता है. यह एक कॉमन एंटीबायोटिक सिरप होता है. ज्यादातर सर्दी-जुकाम, गले में संक्रमण या बुखा जैसी बीमारियों के लिए दिया जाता है. वहीं इस सिरप में महिला को संदेह हुआ तो अब लोगों के मन में भी दवा की क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. 

