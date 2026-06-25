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विधवा महिला से ननदोई ने किया दुष्कर्म, खाने में नींद की गोली देकर किया बेहोश, फिर बनाया वीडियो

Gwalior News: ग्वालियर के माधौगंज थाना क्षेत्र में 32 साल की एक महिला ने अपने ननदोई पर नशीली पदार्थ खिलाकर रेप करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. पीड़िता ने अपनी सास और ससुर पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 25, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:18 AM IST
विधवा महिला से ननदोई ने किया दुष्कर्म, खाने में नींद की गोली देकर किया बेहोश, फिर बनाया वीडियो
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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