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Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में माधौगंज पुलिस स्टेशन इलाके से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां पति की मौत के बाद ससुराल में रह रही 32 साल की एक विधवा महिला को उसके ननदोई ने नींद की गोली देकर बेहोश कर दिया और उसके साथ रेप किया. आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और दो महीने तक उसका शारीरिक शोषण किया. पीड़िता ने अपनी ननदोई के साथ-साथ सास और ससुर पर भी परेशान करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पति की मौत के बाद विधवा महिला से दुष्कर्म
दरअसल, पीड़िता माधौगंज थाना क्षेत्र के लकड़खाना की रहने वाली है. उसकी शादी 2017 में हुई थी और जुलाई 2024 में एक सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो गई थी. पति की मौत के बाद वह अपने बच्चे के साथ ससुराल में ही रह रही थी. पीड़िता का आरोप है कि 3 नवंबर 2024 की रात उसके ननदोई आकाश ने उसके खाने में नींद की गोली मिला दी. खाना खाने के बाद वह बेहोश हो गई. उसके बेहोश होने का फायदा उठाकर आरोपी कमरे में घुसा और उसके साथ रेप किया, साथ ही अपने मोबाइल फोन पर एक अश्लील वीडियो भी बनाया. जब सुबह उसे होश आया और उसने विरोध किया, तो आरोपी ने वीडियो दिखाकर उसे धमकाना शुरू कर दिया.
वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता था शोषण
आरोपी आकाश ने धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर देगा, उसके पिता को झूठे केस में फंसा देगा, बच्चे को मार डालेगा और उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगा. इस धमकी से डरी हुई महिला चुप रही. पीड़िता ने बताया कि ननदोई के दुर्व्यवहार के अलावा उसकी सास गिरजा और ससुर नारायण भी उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे. वे दोनों अक्सर उसे पीटते थे.
नदोई समेत सास और ससुर पर मामला दर्ज
अपने ननदोई की ब्लैकमेलिंग और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर वह आखिरकार अपने मायके लौट आई. परिवार को अपनी आपबीती बताने के बाद उसने माधौगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी ननदोई आकाश के खिलाफ रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज किया है. वहीं ससुर नारायण और सास गिरजा के खिलाफ प्रताड़ना के आरोप दर्ज किए गए हैं. पुलिस अब तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है. महिला का मेडिकल टेस्ट हो चुका है और उसका बयान भी दर्ज कर लिया गया है.
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