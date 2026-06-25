पति की मौत के बाद विधवा महिला से दुष्कर्म

दरअसल, पीड़िता माधौगंज थाना क्षेत्र के लकड़खाना की रहने वाली है. उसकी शादी 2017 में हुई थी और जुलाई 2024 में एक सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो गई थी. पति की मौत के बाद वह अपने बच्चे के साथ ससुराल में ही रह रही थी. पीड़िता का आरोप है कि 3 नवंबर 2024 की रात उसके ननदोई आकाश ने उसके खाने में नींद की गोली मिला दी. खाना खाने के बाद वह बेहोश हो गई. उसके बेहोश होने का फायदा उठाकर आरोपी कमरे में घुसा और उसके साथ रेप किया, साथ ही अपने मोबाइल फोन पर एक अश्लील वीडियो भी बनाया. जब सुबह उसे होश आया और उसने विरोध किया, तो आरोपी ने वीडियो दिखाकर उसे धमकाना शुरू कर दिया.