ग्वालियर के मोती तबेला पर अचानक रुका अमित शाह का काफिला, 350 साल पुराने मंदिर में की पूजा

Hanuman Mandir Moti Tabela: ग्वालियर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अचानक से ग्वालियर के मोती तबेला में रुक गए थे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 26, 2025, 10:38 AM IST
ग्वालियर में अमित शाह ने किए हनुमानजी मंदिर में दर्शन
ग्वालियर में अमित शाह ने किए हनुमानजी मंदिर में दर्शन

Amit Shah Visit Hanuman Mandir: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ग्वालियर के दौरे पर थे, वह 24 दिसंबर को ही ग्वालियर पहुंच गए थे और यही पर रात रुके थे. इस दौरान सुबह के वक्त वह भगवान की भक्ति में लीन नजर आए. सुबह के वक्त जब उनका काफिला ग्वालियर के मोती तबेला से गुजरा तो उन्होंने अचानक अपना काफिला रुकवा दिया. इस दौरान उन्होंने मोती तबेला स्थित प्रसिद्ध भगवान हनुमानजी के मंदिर में दर्शन करने की इच्छा जाहिर की. इसके बाद अमित शाह ने सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाकर मंदिर में दर्शन किए. 

संकट मोचन हनुमान मंदिर 

दरअसल, उषा किरण पैलेस से निकलने के बाद अमित शाह जब तय रुट मोती तबेला के सामने से गुजर रहे थे, तभी उनका काफिला मुख्य सड़क किनारे बने संकट मोचन हनुमान मंदिर के सामने रुक गया. अमित शाह ने मंदिर के गर्भगृह में संकट मोचन हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा के दर्शन किये, हनुमान जी के प्रिय बेसन के लड्डू का भोग अर्पित किया. साथ ही संकट मोचन हनुमान जी को माला पहनाकर भक्ति भाव में डूबकर प्रार्थना करते नजर आए, अमित शाह लगभग तीन से पांच मिनट तक मंदिर में रहे और हनुमान जी की पूजा अर्चना की. 

2 लाख करोड़ के निवेश से लाखों रोजगार, अमित शाह ने किया 1655 इकाइयों का शिलान्यास

350 साल पुराना मंदिर 

मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित सुरेश तिवारी ने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हनुमान जी के भक्त हैं और उनका भक्ति भाव हनुमान जी की पूजा अर्चना करते समय उनके चेहरे पर झलकता हुआ भी नजर आया. उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना कर देश प्रदेश के कल्याण की प्रार्थना की. पुजारी ने बताया कि यह हनुमान मंदिर 350 साल पुराना है. यहां के प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर की महिमा ग्वालियर चंबल अंचल के साथ प्रदेश और देश में विख्यात है.  मान्यता है कि संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने मात्र से श्रद्धालुओं के सभी संकट दूर हो जाते हैं. 

ऐसे में अमित शाह ने भी मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया. बता दें कि यह मंदिर ग्वालियर में बहुत प्रसिद्ध माना जाता है और यहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं. इस मंदिर में कई बड़े नेता और अधिकारी भी लगातार पूजा अर्चना करने आते हैं. 

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में MP अव्वल, इस मामले में भारत जल्द ही बनेगा ग्लोबल लीडर 

