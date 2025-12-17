25 दिसंबर को ग्वालियर आएंगे अमित शाह, 2 से 3 घंटे तक शहर में रहेंगे, खास है आयोजन

MP News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ग्वालियर आने वाले हैं. ऐसे में शहर में उनके दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है. अमित शाह 5 दिसंबर को को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. ग्वालियर में 'मध्य प्रदेश अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025' का आयोजन किया जाना है, जिसमें केंद्रीय गृहमंत्री मुख्य अतिथि होंगे. सीएम मोहन यादव समेत सरकार के कई मंत्री उनका स्वागत करेंगे. ग्वालियर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का गृहनगर है. ऐसे में यहां का आयोजन खास माना जा रहा है.

ग्वालियर में 2 से 3 गंटे रहेंगे अमित शाह

अमित शाह ग्वालियर में 2 से 3 घंटे तक रहेंगे. वह दोपहर में 12 बजे ग्वालियर आएंगे और उसके बाद ग्रोथ समिट में शामिल होंगे. इस दौरान वह 2 से 3 घंटे तक ग्वालियर में रहेंगे. सीएम मोहन यादव भी उनके साथ रहेंगे, जहां मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर अमित शाह भी सरकार की जानकारियां देंगे. जबकि सीएम मोहन यादव भी सरकार के रोडमेप की जानकारी देंगे, जिसमें मध्य प्रदेश में पिछले 2 सालों में क्या प्रगति हुई है. इस पर चर्चा होगी. अमित शाह इस दौरान ग्वालियर में एमपी के नेताओं से चर्चा भी कर सकते हैं, वहीं ग्वालियर के विकास के लिहाज से भी यह आयोजन अहम माना जा रहा है.

अटलजी के पैतृक निवास जा सकते हैं शाह

अटल बिहारी वाजपेयी का बचपन ग्वालियर में ही बीता है. शिंदे की छावनी स्थित अटल जी के पैतृक निवास पर भी अमित शाह जा सकते हैं, जहां वह पूर्व पीएम को श्रद्धा नमन करेंगे. शाह के दौरे को लेकर ग्वालियर के मेला ग्राउंड में तैयारियां शुरू हो गई हैं. यहां लगातार प्रशासन ने आयोजन स्थल की तैयारियां शुरू की है, जहां मंच बनना भी शुरू हो गया है. वहीं मेला ग्राउंड को फिलहाल रेड जोन एरिया घोषित किया गया है. यहां पर 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेंगी. जहां आसपास की ऊंची इमारतों पर भी सुरक्षा अधिकारियों को तैनात किया जाएगा.

वहीं ग्वालियर में होने वाले इस समिट को लेकर कलेक्टर रुचिका चौहान ने भी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं. जहां उन्होंने सभी तरह की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शहर में होने वाला आयोजन अहम है. जिसमें राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं.

