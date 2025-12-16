Advertisement
ड्राइवर, पत्नी और दोस्त की साजिश! पहले बुजुर्ग का जीता भरोसा, फिर UPI से उड़ाए लाखों रुपये, एक चूक ने खोल दिया राज

Gwalior News: ग्वालियर में एक 79 साल के रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट को उनके ड्राइवर ने धोखा दिया, जिसने उनकी बीमारी और अकेलेपन का फायदा उठाकर उनके UPI अकाउंट से लाखों रुपये निकाल लिए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 16, 2025, 06:28 AM IST
Gwalior News: ग्वालियर के थाटीपुर पुलिस स्टेशन इलाके में धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां माधव सिंधिया एन्क्लेव में रहने वाले 79 साल के एक रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट की पत्नी का चार साल पहले निधन हो गया था और वह अकेले रह रहे थे. उनके ड्राइवर ने उनकी बीमारी और अकेलेपन का फायदा उठाया. ड्राइवर ने अपनी पत्नी और एक दोस्त के साथ मिलकर एक सोची-समझी साज़िश रची. देखभाल और मदद करने का नाटक करके ड्राइवर ने बुजुर्ग का भरोसा जीता और फिर उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए.

58 दिनों में 21 ट्रांजेक्शन से ठगी
दरअसल, थाटीपुर थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट के साथ 16.05 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसने सबको चौंका दिया है. बुजुर्ग आदमी के ड्राइवर अमन राज ने उनकी बीमारी और अकेलेपन का फायदा उठाकर उनके मोबाइल फोन पर UPI एक्टिवेट कर दिया. फिर अपनी पत्नी और एक दोस्त के साथ मिलकर उसने 58 दिनों में 21 ट्रांजैक्शन के ज़रिए पैसे निकाल लिए. आरोपी पैसे निकलने के मैसेज डिलीट करता रहा, लेकिन एक मैसेज डिलीट नहीं हो पाया, जिससे धोखाधड़ी का पता चला. पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

एक चूक ने खोल दिया राज
पुलिस के मुताबिक यह घटना ग्वालियर के थाटीपुर थाना इलाके में हुई. माधव सिंधिया एन्क्लेव में रहने वाले 79 साल के रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट ओम प्रकाश सिंह की पत्नी का चार साल पहले कैंसर से निधन हो गया था और तब से वह अकेले रह रहे थे. उनके ड्राइवर अमन राज ने अपनी पत्नी और दोस्त हर्ष जरेनिया के साथ मिलकर साजिश रची और बुजुर्ग की देखभाल करने के बहाने उनका भरोसा जीत लिया. 2 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच, ड्राइवर ने 21 ट्रांजैक्शन करके अकाउंट से 16.05 लाख रुपये निकाल लिए. हालांकि 29 नवंबर को ड्राइवर एक मैसेज डिलीट करना भूल गया. जब ओम प्रकाश ने अपने मोबाइल फोन पर वह मैसेज देखा, तो उन्हें पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला
जैसे ही ओम प्रकाश सिंह को पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है, उन्होंने 5 दिसंबर को बेंगलुरु में रहने वाली अपनी बेटी मंजू सिंह को फोन किया और उसे पूरी घटना के बारे में बताया. जब से यह धोखाधड़ी सामने आई है, ओम प्रकाश बहुत ज़्यादा तनाव में हैं और उनकी हालत बिगड़ गई है. उनकी बेटी और दामाद ने उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है, और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

