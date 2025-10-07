मंदिर जा रही बुजुर्ग महिला के साथ बड़ा कांड, रास्ता पूछकर फंसाया, फिर कंकड़ थमाकर...

Gwalior News: ग्वालियर में एक 75 वर्षीय महिला से दो अज्ञात लोगों ने लाखों के सोने के जेवर ठग लिए. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. महिला ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई है.
Madhya Pradesh News In Hindi: ग्वालियर में मंदिर जा रही एक बुज़ुर्ग महिला को दो अज्ञात युवकों ने ठग लिया. जालसाज़ों ने नकली नोटों की गड्डी असली बताकर उन्हें झांसे में लिया. फिर उन्होंने उनके सोने के गहने उतरवा लिए और बुज़ुर्ग महिला को नकली नोटों की गड्डी और कंकड़ों से भरा एक रूमाल थमा दिया. पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसके बाद आरोपी फरार हो गए. ठगी का पता चलने पर महिला ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने महिला की शिकायत पर दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश शुरू कर दी है.
मंदिर जा रही बुजुर्ग महिला के साथ ठगी
दरअसल, यह पूरी घटना ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र की है. रतन कॉलोनी निवासी 75 वर्षीय लक्ष्मी देवी मंदिर जाने के लिए घर से निकली थीं. कॉलोनी से कुछ ही दूरी पर पहुंचीं कि एक 15 वर्षीय नाबालिग उनके पास आया और उनसे धौलपुर जाने का रास्ता पूछा और उन्हें नकली नोटों का एक बंडल दिखाया. तभी उसका दूसरा साथी पीछे से आ गया जिसने महिला को लालच दिया कि वह उसे नाबालिग लड़के से नोटों की गड्डी लेकर आपस में बांट लेंगे.
सोने के जेवरात उतरवा लिए
महिला इस बात पर राजी हो गई और वहां उसे एक सुनसान गली के अंदर ले गए जहां बुजुर्ग महिला को बातों में फंसाकर युवक ने महिला के सोने के दोनों कानों के टॉप्स, जंजीर और हाथों की दो अंगूठी, एक चांदी की अंगूठी उतरवा कर रुमाल में रख लिये. फिर धोखे से उस रुमाल में सोने की जगह कंकड़ भरकर बुजुर्ग महिला को रुमाल दे दिया. इसके साथ ही नाबालिग लड़के से नकली नोटों की गड्डी भी लेकर उसी रुमाल में रख कर उस बुजुर्ग महिला को थमा दी. फिर उस बुजुर्ग महिला को दूसरे युवक ने मंदिर के पास मिलने के लिए कहा और कुछ नोटों की गड्डी में से पैसे निकाल कर उसे देने के लिए कहा. बुजुर्ग महिला उसकी बातों में आने के बाद मंदिर पर पहुंच गई लेकिन दूसरा युवक उसके पास वापस नहीं आया.
जांच में जुटी पुलिस
कुछ देर इंतज़ार करने के बाद महिला को शक हुआ और उसने रुमाल खोला तो उसमें गहनों की जगह पत्थर कंकड़ निकले. नोटों का बंडल नकली निकला. ठगी का एहसास होने पर वह घर लौटी और अपने परिवार को ठगी की जानकारी दी. इसके बाद परिवार वाले बुज़ुर्ग महिला को लेकर थाने पहुंचे और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ ढाई लाख रुपये के गहने चुराने की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने दोनों अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश कर रही है. (रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत)