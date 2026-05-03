भीषण गर्मी में अब दोपहर में आराम करेंगे बेजुबान, 2 महीने तक लागू रहेगा नियम, जानें कलेक्टर का फैसला

Gwalior News: ग्वालियर में इन दिनों सूरज के तेवर इतने तीखे हो चुके हैं कि इंसानों के साथ-साथ अब बेजुबान जानवरों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई है. लगातार बढ़ते तापमान और लू के थपेड़ों ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है. ऐसे में जिला प्रशासन ने एक बड़ा सख्त और मानवीय फैसला लेते हुए पशुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है.

ग्वालियर में कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी करते हुए दोपहर के समय पशुओं से किसी भी प्रकार का काम लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब जिले का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और लू के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. अब शहर की सड़कों पर दोपहर के समय तांगा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, खच्चर या गधों से लदे वाहन नजर नहीं आएंगे. प्रशासन ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि रोजाना दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी भारवाही पशु से माल ढुलाई या सवारी कराना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इस प्रतिबंध के दायरे में बैल, भैंस, ऊंट, खच्चर और गधे जैसे सभी पशु शामिल हैं, जो आमतौर पर परिवहन और मेहनत के कामों में लगाए जाते हैं.

कलेक्टर का बड़ा फैसला

प्रशासन का मानना है कि भीषण गर्मी में इन पशुओं से काम लेना न केवल क्रूरता है, बल्कि इससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर और जानलेवा असर पड़ सकता है. तेज धूप, गर्म सड़कें और लू के थपेड़े इन बेजुबानों के लिए बेहद खतरनाक साबित होते हैं. कई मामलों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अत्यधिक थकावट के कारण पशुओं की मौत तक हो जाती है. इन्हीं खतरों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के तहत यह सख्त आदेश जारी किया है. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यह फैसला सिर्फ नियम नहीं, बल्कि पशु संरक्षण की दिशा में एक जरूरी कदम है.

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30 जून तक लागू रहेगा आदेश

यह आदेश 1 मई 2026 से लागू हो चुका है और 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए दोपहर के समय पशुओं से काम कराता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने संबंधित विभागों को भी निर्देश दिए हैं कि वे लगातार निगरानी रखें और नियमों का पालन सुनिश्चित करें. कलेक्टर रुचिका चौहान ने इस संबंध में कहा, “भीषण गर्मी और लू को देखते हुए पशुओं की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है। दोपहर के समय उनसे काम लेना प्रतिबंधित किया गया है. यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.” जिला प्रशासन का यह कदम न केवल कानून के पालन की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक संवेदनशील और जिम्मेदार समाज की तस्वीर भी पेश करता है, जहां बेजुबानों के जीवन और अधिकारों को भी उतनी ही अहमियत दी जा रही है जितनी इंसानों को.

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