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Bhopal Gwalior Mausam Update: ग्वालियर-चंबल अंचल में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. एक ओर तापमान में बढ़ोतरी हो रही है. वहीं दूसरी ओर अरब सागर से आ रही नमीयुक्त हवाओं के कारण उमस भी बढ़ गई है. सोमवार को राजधानी भोपाल में तेज बारिश हुई. इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने का अनुमान जताया है.
रविवार को अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों को गर्मी और चिपचिपी उमस का सामना करना पड़ा. सोमवार सुबह भी मौसम गर्म और उमस भरा रहा. सुबह से ही आसमान साफ रहने के कारण धूप की तपिश ज्यादा महसूस हुई. अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री ज्यादा था, जबकि न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम था.
हो सकती है बूंदाबांदी
मौसम विभाग के अनुसार, क्षेत्र में अभी मानसून पूर्व गतिविधियां चल रही हैं. अरब सागर से नमी वाली हवाएं चलने के कारण हवा में नमी का स्तर बढ़ रहा है. जिस वजह से गर्मी और उमस दोनों का असर महसूस किया जा रहा है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटों में ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. इसके साथ ही आसमान में बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.
भोपाल का मौसम
मौसम विभाग ने उज्जैन, आगर-मालवा, भोपाल, शहडोल, अनूपपुर के अमरकंटक सहित कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की है. रविवार को भोपाल में दोपहर में भारी बारिश हुई, जबकि सतना में एक-चौथाई इंच बारिश दर्ज की गई. जबलपुर, खजुराहो, नौगांव और सिवनी में भी बारिश हुई. वहीं बारिश के बाद भोपाल में अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. IMD ने मध्य प्रदेश में 25 जून के बाद मानसून के आने का अनुमान लगाया है.
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