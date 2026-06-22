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अरब सागर की हवाओं ने ग्वालियर में बढ़ाई उमस, 39 डिग्रा के पार पहुंचा पारा, 25 जून के बाद एक्टिव होगा मानसून

Bhopal Gwalior Mausam Update: ग्वालियर-चंबल अंचल में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. तापमान में बढ़ोतरी और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. इस बीच मौसम विभाग ने भोपाल में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Written ByPooja
Published: Jun 22, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:03 PM IST
अरब सागर की हवाओं ने ग्वालियर में बढ़ाई उमस, 39 डिग्रा के पार पहुंचा पारा, 25 जून के बाद एक्टिव होगा मानसून

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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