/जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, कोर्ट ने पुलिस से पूछा- जब वे हर जगह दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? जानिए पूरा मामला

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ग्वालियर की MP-MLA कोर्ट ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. यह मामला 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से BSP उम्मीदवार देवाशीष जरारिया पर BJP के साथ साठगांठ का आरोप लगाया था. इस बयान के आधार पर, 4 मई 2024 को भिंड जिले के उमरी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जीतू पटवारी को 16 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नोटिस जारी किया था. हालांकि, उनके पेश न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया.
पुलिस की कार्यप्रणाली से कोर्ट नाराज
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भिंड पुलिस के काम करने के तरीके और उनकी ढिलाई को लेकर भी कड़े सवाल उठाए. कड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने पूछा कि "जब जीतू पटवारी के बयान, रैलियां और राजनीतिक गतिविधियां हर जगह साफ दिख रही है, तो आखिर पुलिस उन्हें ढूंढने में नाकाम क्यों साबित हो रही है?" इस वारंट के जारी होने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है.
अब जानिए पूरा मामला
यह पूरा मामला 27 अप्रैल, 2024 का है. लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता जीतू पटवारी भिंड जिले के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने भिंड-दतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था. आरोप है कि रैली के दौरान पटवारी ने बिना किसी सबूत के देवाशीष जरारिया (जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर BSP जॉइन कर ली थी और भिंड-दतिया से BSP उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे) पर BJP के साथ सांठगांठ और लेन-देन का आरोप लगाया था. इसके बाद देवाशीष जरारिया की शिकायत पर 4 मई, 2024 को भिंड जिले के उमरी पुलिस स्टेशन में जीतू पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी.
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