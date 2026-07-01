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जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, कोर्ट ने पुलिस से पूछा- जब वे हर जगह दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? जानिए पूरा मामला

ग्वालियर की MP-MLA कोर्ट ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. यह मामला 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान लगाए गए एक सार्वजनिक आरोप से जुड़ा है, जिसमें BSP उम्मीदवार देवाशीष जरारिया पर BJP के साथ साठगांठ का आरोप लगाया गया था.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 01, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:19 AM IST
जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, कोर्ट ने पुलिस से पूछा- जब वे हर जगह दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? जानिए पूरा मामला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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