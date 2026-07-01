/जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, कोर्ट ने पुलिस से पूछा- जब वे हर जगह दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? जानिए पूरा मामला

अब जानिए पूरा मामला

यह पूरा मामला 27 अप्रैल, 2024 का है. लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता जीतू पटवारी भिंड जिले के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने भिंड-दतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था. आरोप है कि रैली के दौरान पटवारी ने बिना किसी सबूत के देवाशीष जरारिया (जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर BSP जॉइन कर ली थी और भिंड-दतिया से BSP उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे) पर BJP के साथ सांठगांठ और लेन-देन का आरोप लगाया था. इसके बाद देवाशीष जरारिया की शिकायत पर 4 मई, 2024 को भिंड जिले के उमरी पुलिस स्टेशन में जीतू पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी.