जब भतीजियों ने की मूवी देखने की जिद, फिर क्या अटल जी खुद लाइन में लग गए; तब थे 2 बार के सांसद

Atal Bihari Vajpayee Story: अगर कोई 2 बार का सांसद हो तो क्या खुद मूवी टिकट खरीदने के लिए लाइन में लग सकता है? लेकिन, एक ऐसा समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी खुद टिकट खरीदने के लिए थिएटर पहुंचकर लाइन में लग गए थे, क्योंकि उनकी भतीजियों ने फिल्म देखने की जिद की थी.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Dec 23, 2025, 04:11 PM IST
Atal Bihari Vajpayee News: अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान हमेशा से एक शालीन और सहज नेता के रूप में रही है और उनकी शालीनता मध्य प्रदेश के ग्वालियर (Gwalior) में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती थी, जब वो अपनों के बीच होते थे. बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था और वो जब भी ग्वालियर जाते तो कुछ ऐसा किस्सा गढ़ आते, जिसको लोग आज भी याद करते हैं.

जब भतीजियों ने की मूवी देखने की जिद

बात 1970 के दशक की है, जब अटल बिहारी वाजपेयी दो बार सांसद बन चुके थे. वो अपने घर पहुंचे थे, तब उनकी भतीजियों ने जिद कर दिया कि वो मूवी देखना चाहती हैं. इसके बाद क्या अटल जी खुद थिएटर पहुंच गए और टिकट खरीदने के लिए लाइन में लग गए. तब अटल जी उत्तर प्रदेश की बलरामपुर सीट से दो बार (साल 1957 और 1967) चुनाव जीत चुके थे.

कृष्णा टॉकीज और लाइन में अटल जी...

ग्वालियर के फालका बाजार में उस समय कृष्णा टॉकीज नाम का थिएटर था, जिसका नाम अब काजल टॉकीज हो गया है. उसमें एक फिल्म लगी थी, जिसको देखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजियों ने जिद की थी. दोपहर 12 बजे का शो था और अटल जी खुद जाकर लाइन में लग गए. जब अटल जी लाइन में लगे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें पहचान भी लिया, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ कि 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके अटल बिहारी वाजपेयी खुद क्यों टिकट खरीदने आएंगे, जबकि वो किसी को भेजकर टिकट मंगवा सकते थे. लोगों ने सोचा कि उनके जैसा दिखने वाला कोई शख्स होगा.

हालांकि, बाद में कुछ लोगों ने उनको पहचान लिया और उनसे कहा कि आप टिकट लेने क्यों आए हैं. तो अटल जी ने बड़े ही सौम्य अंदाज में कहा था कि भाई जब मेरी भतीजियों को फिल्म मुझे दिखाना है तो मैं किसी और से टिकट क्यों मंगवाता. इसके बाद वो अपनी भतीजियों के साथ फिल्म देखने चले गए. अटल जी को भी फिल्मों का बड़ा शौक था और वो अक्सर फिल्म देखा करते थे.

चुनाव में हार हुई तो फिल्म पक्की...

अटल बिहारी वाजपेयी अगर चुनाव हार जाते थे तो अपने दुख को कम करने के लिए मूवी देखने चले जाते थे. इस बात का जिक्र एक बार लालकृष्ण आडवाणी ने भी किया था. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, 'एक बार उपचुनाव के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन हमें हार का सामना करना पड़ा. इस बाद का काफी दुख था और हम खिन्न हो गए थे. इसके बाद अटलजी ने मुझसे कहा कि चलो फिल्म देखकर आते हैं. उस समय अजमेरी गेट में हमारा कार्यालय था और उसके पास में ही पहाड़गंज में थिएटर था, जहां हमलोग पहुंचे. हमें पहले से नहीं पता था कि कौन सी फिल्म लगी है, वहां जाकर देखा तो पता चला राज कपूर की फिल्म- फिर सुबह होगी लगी थी.' उस समय को याद करते हुए लालकृष्ण आडवाणी ने बताया था, 'उसे देखकर मैंने अटलजी से कहा कि आज हम भले ही हारे गए हैं, लेकिन आप देखिएगा सुबह जरूर होगी.'

