ऑटो चालू छोड़ना पड़ा भारी…टॉयलेट गया ड्राइवर, चोर लेकर हुए फरार, फिर ऐसे पकड़े गए

Gwalior Auto Theft Case: ग्वालियर में एक ऑटो चालक को ऑटो स्टार्ट छोड़कर टॉयलेट जाना भारी पड़ गया. जहां दो अज्ञात चोर उसका ऑटो लेकर फरार हो गए. पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा और चोरी किया गया ऑटो भी बरामद कर लिया है. पूछताछ में पता चला कि आरोपी नशेड़ी है और नशा करने के लिए ऑटो चोरी किया था. फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही, दोंनो की गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

दअरसल, ग्वालियर में हजीरा चौराहा निवासी हितेश धुम्माल ने गोला का मंदिर थाना पुलिस से शिकायत कर बताया कि वह ऑटो मलिक राधा आदिवासी की हरे-पीले रंग की सीएनजी ऑटो चला रहा हैं. ऑटो के सामने वाले कांच पर अंग्रेजी में 'शीतला' लिखा हुआ है. वह 29 अप्रैल की देर रात करीब 2 बजे हजीरा चौराहा पर सवारी छोड़कर तानसेन नगर वाले पुल से रेलवे स्टेशन की तरफ आ रहा था. तभी पुल पार करने के बाद एग्रीकल्चर कॉलेज के पास ऑटो चालू हालत में रोड पर खड़ा कर टॉयलेट करने के लिए चला गया.

चोरी की धाराओं में मामला दर्ज

इसी दौरान दो अज्ञात चोर वहां पहुंचे और उसकी चालू ऑटो को चलाकर चोरी कर ले भाग गए. जब हितेश वापस आए तो ऑटो वहा से गायब मिला. उन्होंने ऑटो को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत आसपास के इलाकों में तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चला. जिसके बाद उसने गोला का मंदिर थाना पहुचकर शिकायत की हैं. वहीं पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चोरी की धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जांच में ऑटो की तलाश के लिए आसपास के इलाकों में नाकाबंदी की गई. लेकिन चोरों का कुछ पता नहीं चला.

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पुलिस ने दोंनो को किया गिरफ्तार

जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर ऑटो को ले जाने वाले रूट से गिरवाई तक पहुंची तो चोरों का पता चल गया. इसके बाद पुलिस ने दोंनो आरोपियों को पकड़ लिया. जिन्होंने पुलिस पूछताछ में अपने नाम वंशु गौर निवासी शहीद गेट मुरार और दूसरे ने गोलू कुशवाह बद्री का पूरा गिरवाई का होना बताया हैं. दोनों ने ऑटो चोरी करने की बात कबूल कर उन्होंने पुलिस को बताया कि दोनों नशे के आदी हैं. ऑटो उन्होंने नशे करने के लिए चुराया था और उसके दो टायर भी बेच दिए थे. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर ऑटो बरामद कर उनके द्वारा बेचे के टायरों को भी बरामद कर लिया है. फिलहाल पुलिस ने दोनों चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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