Tanya Mittal: बिग बॉस में झूठ बोल रहीं तान्या मित्तल? खुल गई पोल, ग्वालियर के लोग बोले-यह कौन है?

Tanya Mittal Gwalior:  बिग बॉस 19 में अपनी संपत्ति का बखान कर चर्चा बटोर रहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. ग्वालियर के बहुत से लोग उन्हें जानते भी नहीं हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 01, 2025, 04:38 PM IST
Who Is Tanya Mittal: बिग बॉस 19 में अपनी आलीशान लाइफस्टाइल और दौलत का बखान करने वाली तान्या मित्तल इन दिनों चर्चा में हैं. शो में वह अपनी दौलत का इतना बखान करती हैं कि लगता है मानो उनके जैसा कोई है ही नहीं. लेकिन अब इन्हीं बातों को लेकर उन पर सवाल उठ रहे हैं. शो में तान्या अक्सर कहती हैं कि उनका अपना कपड़ा का बिज़नेस है, कई फैक्ट्रियां हैं और वह हमेशा एक बॉडीगार्ड के साथ घूमती हैं. उनके मुताबिक, उनका परिवार भी बिना सुरक्षा के घर से बाहर नहीं निकलता. लेकिन असल बात ये है कि ग्वालियर के कुछ लोग उन्हें जानते तक नहीं हैं.

दरअसल, बिग बॉस 19 में बड़ी-बड़ी बातें कहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल का सच सामने आ गया है, लेकिन वजह कुछ चौंकाने वाली है. शो में तान्या ने खुद को एक अमीर बिजनेसवुमन बताया था, जिसका टेक्सटाइल का बिजनेस है, कई फैक्ट्रियां हैं और जो बॉडीगार्ड्स के साथ चलती है. उन्होंने खुद को एक हाई-प्रोफाइल और संस्कारी लड़की की छवि में पेश किया, लेकिन अब ये सब एक बड़ी बहस का विषय बन गया है.

हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्टर माधव शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें उन्होंने दावा किया है कि तान्या की अमीरी की कहानी झूठी है. उन्होंने कहा कि ग्वालियर में तान्या को कोई नहीं जानता. जब उन्होंने लोगों से तान्या के बारे में पूछा, तो सबकी प्रतिक्रिया थी- "तान्या कौन है?" उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जब सिंधिया जैसे लोग सुरक्षा के साथ यात्रा नहीं करते, तो तान्या क्यों करती है? ग्वालियर की युवतियों ने कहा कि तान्या बिग बॉस में बहुत फेक खेल रही है. जिस तरह की जीवनशैली वह खुद दिखा रही हैं, वैसा उन्होंने ग्वालियर में कभी नहीं देखा.

मध्यप्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

