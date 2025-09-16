तान्या मित्तल के भाई पर लगे गंभीर आरोप, इंफ्लूएंसर को दी जान से मारने की धमकी? जानिए क्या है पूरा मामला

Tanya Mittal Brother threat to influencer: बिग बॉस 19 की कंनटेस्टेंट तान्या मित्तल लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बनी हुईं हैं. एक तरफ जहां वे अपने लग्जरी लाइफ के बारे में बताती नहीं थक रहीं वहीं दूसरी ओर ग्वालियर के कई इंफ्लूएंसर तान्य के इन दावों की पड़ताल कर उन्हें बेनकाब कर रहे हैं. इसी बीच तान्या के भाई द्वारा इंफ्लूएंसर विश्वम पंजवानी को डराने धमकाने का मामला सामने आया है. तान्या के भाई ने विश्वम को चेतावनी देते हुए सारी रील्स डिलीट करने की धमकी दी है.

कहां से शुरू हुआ मामला

पूरा मामला शुरू होता है तान्या मित्तल के बिग बॉस हाउस जाने से. जो नहीं जानते, तान्या पेशे से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बिजनेस वुमन, मॉडल और मोटिवेशनल स्पीकर है. महाकुंभ में हुई भगदड़ के दौरान तान्या चर्चा में आई थी. बिग बॉस शो में गई तान्या ने अपनी लग्जरी लाइफ के बारे में बताते नहीं थक रहीं है. शो में उन्होंने अपने घर से लेकर परिवार, बिजनेस, परसनल लाइफ हर चीज के बारे में बताया है. तान्या की बातें आम इंसानों की लाइफ से बहुत अलग साउंड कर रही हैं. जिस वजह से इंफ्लूएंसर तान्या की बातों में झूठ सच की पड़ताल कर रहे हैं और तान्या की कई बातें सही साबित नहीं हो रही हैं.

तान्या के भाई को क्यों आया गुस्सा

इसी कड़ी में इंफ्लूएंसर विश्वम पंजवानी ने तान्या के बयानों पर सवाल उठाए और उन्हें कहीं न कहीं झूठा बताया. ऐसा करते ही तान्या का भाई अमितेश मित्तल आग बबूला हो उठा. उसने तुरंत तान्या के खिलाफ बनी रील्स को डिलीट करने की धमकी दी. अमितेश ने विश्वम से कहा कि रील्स डिलीट कर..वरना गायब हो जाएगा. अमितेश ने पहले फोन पर धमकी की थी जिसके बाद वो सिक्युरिटी के साथ विश्वम के घर पहुंच गया.

इंफ्लूएंसर ने पुलिस से मांगी मदद

इनफ्लुएंसर ने एसपी ऑफिस पहुंचकर इस बारे में जानकारी दी और तान्या के भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. विश्वम का कहना है कि वे इस वक्त काफी डरे हुए हैं और ग्वालियर पुलिस से मदद मांगते हैं. उन्हें तान्या की फैमली से खतरा है . अगर उन्हें कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार अमितेश और तान्या मित्तल होंगी. वहीं जब अमितेश से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे विश्वम से सिर्फ मिलने गए थे. लाइमलाइट में आने के लिए वो पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है. वहीं पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है.

