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भागवत कथा से लौट रही बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार बाइक ने रौंदा, ग्वालियर में दर्दनाक हादसा

Gwalior News: ग्वालियर के गिरवाई क्षेत्र में भागवत कथा से पैदल लौट रही 60 वर्षीय रामवती कुशवाह को तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर दो फरार साथियों की तलाश शुरू कर दी.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByManish kushawah
Published: Jul 28, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:05 PM IST
भागवत कथा से लौट रही बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार बाइक ने रौंदा, ग्वालियर में दर्दनाक हादसा
Image Credit: ZEE MEDIA

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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