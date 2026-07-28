भागवत कथा से लौट रही बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार बाइक ने रौंदा, ग्वालियर में दर्दनाक हादसा

दरअसल, गिरवाई थाना क्षेत्र की सरवटे की पहाड़ियां निवासी बृजेश कुशवाह ने गिरवाई थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि सोमवार को उनकी ताई रामवती कुशवाह और मोहल्ले की ऊषा कुशवाह गिरवाई रोड स्थित 'बाबा गार्डन' में आयोजित भागवत कथा सुनने गई थीं. शाम करीब 6 बजे कथा समाप्त होने के बाद दोनों महिलाएं पैदल अपने घर लौट रही थीं. उसी समय बृजेश अपने साथी गोपाल कुशवाह के साथ गिरवाई नाके पर मैरिज गार्डन के सामने खड़ा था. जब रामवती और ऊषा मैरिज गार्डन के पास पहुंचीं, तभी पीछे से तेज रफ्तार बाइक चला रहे आरोपी ने रामवती कुशवाह को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही रामवती सड़क पर बुरी तरह घिसट गईं. हादसे में उनके सिर, दाहिने हाथ, दाहिने कंधे, दाहिने कान के पास और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं.