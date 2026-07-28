भागवत कथा से लौट रही बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार बाइक ने रौंदा, ग्वालियर में दर्दनाक हादसा

राज्य चुनें
Gwalior Road Accident: ग्वालियर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर सामने आया है. भागवत कथा सुनकर पैदल घर लौट रही 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला सड़क पर दूर तक घिसटती चली गईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. पुलिस ने बाइक जब्त कर एक आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके दो साथी फरार हैं.
दरअसल, गिरवाई थाना क्षेत्र की सरवटे की पहाड़ियां निवासी बृजेश कुशवाह ने गिरवाई थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि सोमवार को उनकी ताई रामवती कुशवाह और मोहल्ले की ऊषा कुशवाह गिरवाई रोड स्थित 'बाबा गार्डन' में आयोजित भागवत कथा सुनने गई थीं. शाम करीब 6 बजे कथा समाप्त होने के बाद दोनों महिलाएं पैदल अपने घर लौट रही थीं. उसी समय बृजेश अपने साथी गोपाल कुशवाह के साथ गिरवाई नाके पर मैरिज गार्डन के सामने खड़ा था. जब रामवती और ऊषा मैरिज गार्डन के पास पहुंचीं, तभी पीछे से तेज रफ्तार बाइक चला रहे आरोपी ने रामवती कुशवाह को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही रामवती सड़क पर बुरी तरह घिसट गईं. हादसे में उनके सिर, दाहिने हाथ, दाहिने कंधे, दाहिने कान के पास और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं.
दो साथी मौके से फरार
हादसे के बाद बृजेश और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने घायल महिला को तत्काल जयारोग्य अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. घटना के दौरान बाइक सवार युवक भी बाइक सहित गिर गए. मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया और एक युवक को पकड़ लिया, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार दो साथी मौके से फरार हो गए.
पुलिस ने किया केस दर्ज
पुलिस ने बाइक जब्त कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, बृजेश कुशवाह की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने, गंभीर चोट पहुंचाने और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर फरार दो युवकों की तलाश शुरू कर दी है.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!