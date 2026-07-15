/कुलदेवी की पूजा करने गया था परिवार, 3 घंटे में BJP नेता के घर से सोना-चांदी समेत करोड़ों की चोरी, कमरे का हाल बेहोश हुई पत्नी

पुश्तैनी और कीमती ज्वेलरी चोरी

कमरे का हाल देखकर उनकी पत्नी बेहोश होकर गिर पड़ीं. उन्हें तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया. सूचना पर महाराजपुरा थाना पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. इसके साथ ही क्राइम ब्रांच, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वॉड को भी मौके पर बुलाया गया. भाजपा नेता राजा भैया गुर्जर का कहना है कि सुरक्षा के डर से वह गहने और नकदी साथ लेकर आए थे. सिर्फ 3 घंटे के लिए घर छोड़ने के कारण जेवर यहीं रख गए. उनके अनुसार चोरी गया माल साढ़े तीन करोड़ रुपए से ज्यादा का है. इसमें पुश्तैनी और कीमती ज्वेलरी शामिल है.