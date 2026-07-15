/कुलदेवी की पूजा करने गया था परिवार, 3 घंटे में BJP नेता के घर से सोना-चांदी समेत करोड़ों की चोरी, कमरे का हाल बेहोश हुई पत्नी

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ग्वालियर में कुलदेवी की पूजा करने गए भाजपा नेता के घर से शातिर चोरों ने करोड़ो के गहने, चांदी और नकदी चोरी कर फरार हो गए. घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र के आदित्यपुरम स्थित न्यू जनकपुरी में हुई. जब घर लौटे तो अलमारी खुली और सामान बिखरा पड़ा मिला. घर के अंदर का नजारा देख नेता की पत्नी सदमे से बेहोश हो गईं. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
दअरसल महाराजपुरा थाना क्षेत्र के न्यू जनकपुरी निवासी राजा भैया गुर्जर भाजपा ग्रामीण के पूर्व कोषाध्यक्ष और प्रॉपर्टी कारोबारी हैं. वह अभी भोपाल की गोल्डन सिटी में रहते हैं. रविवार-सोमवार रात करीब 1 बजे वह भोपाल से ग्वालियर आए थे. सोमवार शाम 8 बजे वह परिवार सहित गाड़ी लेकर भिंड के बसहरा गांव में कुलदेवी कालिका माता की पूजा करने गए थे. रात 11 बजे वापस लौटे तो घर के ताले टूटे मिले. ऊपर जाकर देखा तो अलमारी खुली पड़ी थी और जेवरों के डिब्बे जमीन पर बिखरे पड़े थे. बैग में रखी नकदी भी गायब थी.
पुश्तैनी और कीमती ज्वेलरी चोरी
कमरे का हाल देखकर उनकी पत्नी बेहोश होकर गिर पड़ीं. उन्हें तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया. सूचना पर महाराजपुरा थाना पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. इसके साथ ही क्राइम ब्रांच, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वॉड को भी मौके पर बुलाया गया. भाजपा नेता राजा भैया गुर्जर का कहना है कि सुरक्षा के डर से वह गहने और नकदी साथ लेकर आए थे. सिर्फ 3 घंटे के लिए घर छोड़ने के कारण जेवर यहीं रख गए. उनके अनुसार चोरी गया माल साढ़े तीन करोड़ रुपए से ज्यादा का है. इसमें पुश्तैनी और कीमती ज्वेलरी शामिल है.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
महाराजपुरा थाना प्रभारी यशवंत गोयल का कहना है कि, चोरी गए माल की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए होगी. इस मामले में एक संदेही को राउंडअप किया गया है जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है पूरा मामले पुलिस को प्राथमिक तौर पर सस्पेक्टेड लग रहा है. फिलहाल पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं. चोरों की पहचान और बरामदगी के लिए टीमों का गठन किया गया है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.
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