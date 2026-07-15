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कुलदेवी की पूजा करने गया था परिवार, 3 घंटे में BJP नेता के घर से सोना-चांदी समेत करोड़ों की चोरी, कमरे का हाल बेहोश हुई पत्नी

ग्वालियर में भाजपा नेता के घर से करोड़ों रुपए के सोने के गहने, चांदी और नकदी चोरी होने का मामला सामने आया है. कुलदेवी की पूजा कर घर लौटे परिवार ने घर का नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Pooja
Published: Jul 15, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:38 AM IST
कुलदेवी की पूजा करने गया था परिवार, 3 घंटे में BJP नेता के घर से सोना-चांदी समेत करोड़ों की चोरी, कमरे का हाल बेहोश हुई पत्नी

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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