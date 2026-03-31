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₹580 की किताब ₹615 में...किताबों पर काली स्याही फेरकर बदली MRP; ग्वालियर जिला प्रशासन ने कसा शिकंजा

Gwalior Book Fair Scam: ग्वालियर के पुस्तक मेले में किताबों की एमआरपी बढ़ाकर बेचने के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. अभिभावकों की शिकायत पर आदर्श स्टेशनरी और कंगारू इंटरनेशनल स्कूल के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:28 PM IST
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Gwalior MRP Fraud Case
Gwalior MRP Fraud Case

Gwalior MRP Fraud Case: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित पुस्तक मेले में एमआरपी और स्कूल नाम प्रिंट फर्जीवाड़े में कार्रवाई देखने को मिली है. अभिभावकों की शिकायत पर आदर्श स्टेशनरी और कंगारू किड्स स्कूल के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. प्रशासन द्वारा इस फर्जीवाड़े में आदर्श स्टेशनरी के संचालक धनराज सेवानी और कंगारू किड्स स्कूल के संचालक उदित गायकवाड़ को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया था. लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने और जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद दोनों के खिलाफ गोला का मंदिर थाने में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

दरअसल, प्रदेश के कई जिलों में छात्र-छात्राओं को सस्ती कीमत पर स्कूल सिलेबस की किताबें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है. जिला प्रशासन द्वारा आयोजित ऐसा ही पुस्तक मेला ग्वालियर में भी 25 मार्च से 3 अप्रैल तक मेला परिसर में आयोजित किया जा रहा है. लेकिन जिला प्रशासन को कुछ अभिभावकों ने शिकायत करते हुए बताया कि पुस्तक मेले में आदर्श स्टेशनरी पर किताबें एमआरपी से अधिक कीमत पर बेची जा रही हैं. यह पूरा खेल सिटी सेंटर स्थित कंगारू इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर किया जा रहा है.

जांच में पाया गया सही
स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिभावकों को आदर्श स्टेशनरी से ही किताबें खरीदने के लिए मजबूर भी किया जा रहा था. प्रारंभिक जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद आदर्श स्टेशनरी के संचालक धनराज सेवानी और कंगारू इंटरनेशनल स्कूल के संचालक उदित गायकवाड़ के खिलाफ केस दर्ज किया गया. आपको बता दें कि आदर्श स्टेशनरी पर मौजूद किताबों की एमआरपी के ऊपर ब्लैक इंक के जरिए नई कीमत चस्पा की गई थी. जब अभिभावकों ने केमिकल के जरिए इसे साफ किया तो असली प्रिंट रेट सामने आ गया. इसमें खुलासा हुआ कि 580 रुपये की किताब 615 रुपये में, 280 रुपये की किताब 370 रुपये में और 355 रुपये की किताब 375 रुपये में बेची जा रही थी.

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अलग-अलग MRP प्रिंट
स्कूल संचालक के साथ मिलकर आदर्श स्टेशनरी द्वारा किया गया यह फर्जीवाड़ा सिर्फ कुछ किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि 90 प्रतिशत से अधिक किताबों पर इसी तरह अलग-अलग एमआरपी प्रिंट कर छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को 10 प्रतिशत डिस्काउंट के नाम पर ठगा जा रहा था. इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया है. साथ ही, पुस्तक मेले में मौजूद अन्य स्टेशनरी संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी एमआरपी में बदलाव या उससे अधिक कीमत पर किताबें नहीं बेचेगा. यदि ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

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