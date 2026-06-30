ग्वालियर में सुहागरात से पहले दुल्हन गायब, पड़ोसी की छत से भागती हुई CCTV में कैद

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Gwalior News: ग्वालियर में शादी के बाद सुहागरात वाले दिन नई नवेली दुल्हन दूल्हे को छोड़कर फरार हो गई. दुल्हन पड़ोसी की छत के रास्ते भाग निकली, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. दूल्हे और उसके परिवार का आरोप है कि दुल्हन घर से शादी के सारे जेवर समेटकर फरार हो गई. उनका यह भी आरोप है कि वह पहले भी एक-दो परिवारों के साथ ऐसी घटना कर चुकी है. दुल्हन के फरार होने का पता चलने पर दूल्हा और उसका परिवार थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. वहीं पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है.
दरअसल, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिंधिया नगर निवासी जितेंद्र जोशी की शादी मुरैना जिले के झुंडपुरा निवासी नम्रता जोशी के साथ तय हुई थी. 28 जून को धूमधाम से जितेंद्र की बारात मुरैना के झुंडपुरा गई थी, जहां हिंदू रीति-रिवाज से शादी संपन्न हुई. 29 जून की दोपहर विदाई के बाद बारात नई नवेली दुल्हन को लेकर ग्वालियर वापस लौटी. यहां परिवार वालों ने दुल्हन का जोरदार स्वागत किया, लेकिन दूल्हे को नहीं पता था कि उसकी दुल्हन फरार हो जाएगी. सुहागरात के अगले दिन यानी 30 जून की सुबह करीब 4 बजे दुल्हन, दूल्हे और उसके परिवार को सोता हुआ छोड़कर पड़ोसी की छत के रास्ते भाग निकली. सुबह जब दूल्हा उठा तो दुल्हन बिस्तर पर नहीं थी. इसके बाद परिवार ने घर और आसपास उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने पर दुल्हन अकेले जाती हुई दिखाई दी. दूल्हे का आरोप है कि दुल्हन शादी के सारे जेवर लेकर फरार हो गई.
दुल्हन के खिलाफ शिकायत
इसके बाद दूल्हा और उसका परिवार थाने पहुंचे और दुल्हन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इसी दौरान परिवार को पता चला कि दुल्हन अपने मायके पहुंच गई है. कुछ देर बाद दुल्हन और उसका परिवार भी थाने पहुंच गया. दूल्हे के परिवार का आरोप है कि वहां दुल्हन के परिजनों ने दूल्हे के माता-पिता के साथ मारपीट करने की कोशिश की. विवाद बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर मामला शांत कराया, जिसके बाद दुल्हन और उसका परिवार वहां से चला गया. दूल्हे के परिवार का आरोप है कि दुल्हन और उसके परिजन पहले भी इस तरह की हरकत दूसरे परिवारों के साथ कर चुके हैं. उनके अनुसार, यह पूरी घटना सोची-समझी साजिश के तहत की गई धोखाधड़ी है. आरोप है कि ये लोग भोले-भाले लोगों को फंसाकर जेवर और पैसे ठग लेते हैं. दूल्हे के परिवार ने दुल्हन, उसके माता-पिता, भाई और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
दूल्हे ने कार्रवाई की मांग की
दूल्हे ने बताया कि 28 तारीख को उनकी बारात गई थी और 29 तारीख को दुल्हन की विदाई होकर वह घर आई थी. उसी दिन करीब साढ़े तीन बजे हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार पूजा-पाठ हुआ और उसके बाद घर में खाना बना, जिसे सभी ने खाया और फिर सो गए. दूल्हे का कहना है कि सुबह करीब साढ़े चार बजे उनकी बड़ी भाभी ने उन्हें जगाया और पूछा कि बहू कहां है. उन्होंने कहा कि यहीं कहीं होगी, ढूंढ लो, लेकिन जब घर में तलाश की गई तो वह नहीं मिली. इसके बाद सभी ने मिलकर उसे ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं चला. घर का मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन दूसरी मंजिल की खिड़की खुली हुई थी और वहीं से वह निकल गई. सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि वह अकेले पड़ोसी की छत के रास्ते बाहर जाती हुई दिखाई दी. इसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन शुरुआत में रिपोर्ट नहीं लिखी गई, बाद में लड़की पक्ष भी वहां पहुंच गया. वहीं दूल्हे ने बताया कि अब साथ नहीं रहना चाहते और मामले में कार्रवाई की जाए.
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