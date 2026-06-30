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ग्वालियर में सुहागरात से पहले दुल्हन गायब, पड़ोसी की छत से भागती हुई CCTV में कैद

Gwalior Marriage Case: ग्वालियर में शादी के अगले ही दिन नई नवेली दुल्हन पड़ोसी की छत के रास्ते फरार हो गई. दूल्हे के परिवार ने जेवर लेकर भागने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 30, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:49 PM IST
ग्वालियर में सुहागरात से पहले दुल्हन गायब, पड़ोसी की छत से भागती हुई CCTV में कैद
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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