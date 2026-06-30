ग्वालियर में सुहागरात से पहले दुल्हन गायब, पड़ोसी की छत से भागती हुई CCTV में कैद

दूल्हे ने कार्रवाई की मांग की

दूल्हे ने बताया कि 28 तारीख को उनकी बारात गई थी और 29 तारीख को दुल्हन की विदाई होकर वह घर आई थी. उसी दिन करीब साढ़े तीन बजे हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार पूजा-पाठ हुआ और उसके बाद घर में खाना बना, जिसे सभी ने खाया और फिर सो गए. दूल्हे का कहना है कि सुबह करीब साढ़े चार बजे उनकी बड़ी भाभी ने उन्हें जगाया और पूछा कि बहू कहां है. उन्होंने कहा कि यहीं कहीं होगी, ढूंढ लो, लेकिन जब घर में तलाश की गई तो वह नहीं मिली. इसके बाद सभी ने मिलकर उसे ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं चला. घर का मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन दूसरी मंजिल की खिड़की खुली हुई थी और वहीं से वह निकल गई. सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि वह अकेले पड़ोसी की छत के रास्ते बाहर जाती हुई दिखाई दी. इसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन शुरुआत में रिपोर्ट नहीं लिखी गई, बाद में लड़की पक्ष भी वहां पहुंच गया. वहीं दूल्हे ने बताया कि अब साथ नहीं रहना चाहते और मामले में कार्रवाई की जाए.