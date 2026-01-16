अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर दो गुटों में बंटे बीजेपी पार्षद, ग्वालियर नगर निगम में बवाल

Roop Singh Stadium Lease Dispute: ग्वालियर का कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम चर्चा का विषय बना हुआ है. शहर का ये बड़ा क्रिकेट मैदान कई इंटरनेशनल मैच होस्ट कर चुका है, लेकिन अब इसके संचालन और लीज को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है. स्टेडियम की मौजूदा लीज खत्म होने वाली है और इसे आगे बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का सवाल खड़ा हो रहा है. वहीं नगर निगम में इस मामले को लेकर बीजेपी के पार्षद दो गुटों में बंट गए हैं, जिसके बाद से हंगामा देखने को मिल रहा है. दरअसल, एक गुट लीज बढ़ाने का समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा गुट इसके विरोध में उतरा है. इसी बीच कांग्रेस की महापौर शोभा सिकरवार ने स्टेडियम की लीज रिन्यू करने का प्रस्ताव पेश कर दिया.

वहीं नगर निगम परिषद में सांसद भारत सिंह कुशवाह ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की है. उन्होंने महापौर, सभापति समेत सभी पार्षदों को पत्र लिखकर कहा कि स्टेडियम की लीज बढ़ाने की जरूरत नहीं है. सांसद का कहना है कि शहर में शंकरपुर में नया क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है. उन्होंने सुझाव दिया कि रूप सिंह स्टेडियम को नगर निगम खुद संचालित करे, ताकि बच्चों और शहर में क्रिकेट विकास के लिए बेहतर सुविधा बनी रहे. वहीं सांसद की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि स्टेडियम की लीज बढ़ाने से शहर का फायदा नहीं होगा. इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए.

पहली बार बीजेपी पार्षदों में फूट

स्टेडियम की लीज रिन्यू प्रस्ताव को लेकर परिषद में जमकर हंगामा देखने को मिला. वहीं बीजेपी के चार पार्षद इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए धरना प्रदर्शन करने लगे. बताया जा रहा है कि यह सभी पार्षद सांसद भारत सिंह कुशवाह के समर्थक हैं. उनके विरोध के बावजूद सदन ने प्रस्ताव को पास कर दिया, लेकिन चारो पार्षदों का विरोध भी नोट किया गया. ऐसा माना जा रहा है कि ग्वालियर में पहली बार बीजेपी पार्षदों के बीच फूट देखने को मिली है, क्योंकि कुछ लीज बढ़ाने का समर्थन कर रहे थे, कुछ उसके विरोध में थे.

GDCA करेगा स्टेडियम का संचालन

मिली जानकारी के मुताबिक, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की लीज 30 साल के लिए GDCA को सौंप दी गई है. वहीं महापौर ने GDCA को स्टेडियम चलाने की जिम्मेदारी सौंपने का प्रस्ताव पेश किया था. इसके बाद पार्षदों की आपत्ति के बावजूद मंजूरी मिल गई. अब स्टेडियम की देखरेख और संचालन GDCA के हाथ में होगा. इस फैसले के बाद नगर निगम में हंगामे के बावजूद स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है, कि स्टेडियम का संचालन और मैच आयोजन बेहतर तरीके से होगा.

