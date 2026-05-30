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24 लाख लेकर नहीं भेजी इलायची, दिल्ली के कारोबारियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

Gwalior News: ग्वालियर के एक युवक से इलायची कारोबार में भारी मुनाफे का झांसा देकर 24.35 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर दिल्ली के कारोबारी और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 30, 2026, 09:32 PM IST
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Gwalior Business Fraud Case
Gwalior Business Fraud Case

Gwalior Business Fraud Case: ग्वालियर में इलायची के कारोबार में भारी मुनाफे का झांसा देकर 24 लाख 35 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. आरोप है कि दिल्ली के कारोबारियों ने साझेदारी का सपना दिखाकर युवक से लाखों रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए. न तो माल भेजा गया और न ही रकम लौटाई गई. पुलिस से राहत नहीं मिलने पर पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. अब न्यायालय के आदेश पर इंदरगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इंदरगंज थाना क्षेत्र के दाल बाजार निवासी 37 वर्षीय तनुज जैन निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं. वर्ष 2024 में उनकी मुलाकात दिल्ली निवासी अनुज जैन से हुई, जो खुद को इलायची कारोबारी बताता था. अनुज ने तनुज को मार्केटिंग का काम देते हुए 20 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पर रखा. साथ काम करने के दौरान दोनों के बीच विश्वास कायम हो गया.

इसके बाद अनुज और उसके सहयोगियों ने तनुज को इलायची के व्यापार में निवेश कर अधिक मुनाफा कमाने का प्रस्ताव दिया. आरोपियों ने भरोसा दिलाया कि उनके माध्यम से माल खरीदकर बाजार में सप्लाई करने पर अच्छा लाभ मिलेगा. तनुज ने बताया कि 26 अगस्त 2024 से सितंबर 2025 के बीच उसने अपने और अपनी मां के बैंक खातों से अलग-अलग किश्तों में कुल 24 लाख 35 हजार रुपये ट्रांसफर किए.

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इलायची की खेप नहीं भेजी
यह राशि तवाजो, एमडी फूड और स्वास्तिक ट्रेडर्स नामक फर्मों के खातों में भेजी गई थी. आरोप है कि रकम मिलने के बावजूद आरोपियों ने इलायची की कोई खेप नहीं भेजी. जब तनुज ने माल और ट्रांसपोर्ट बिल्टी की जानकारी मांगी तो आरोपी लगातार बहाने बनाते रहे. काफी समय बीतने के बाद उसे अपने साथ हुई धोखाधड़ी का अहसास हुआ.

पीड़ित ने लगाए आरोप
पीड़ित का आरोप है कि रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने पहले टालमटोल की और बाद में पैसे लौटाने से इनकार कर दिया. साथ ही राजनीतिक प्रभाव का हवाला देते हुए झूठे मामले में फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दी. आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव के चलते उसकी तबीयत भी बिगड़ गई.

आरोपियों की होगी जांच
पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उसने न्यायालय में परिवाद दायर किया. अदालत के निर्देश पर इंदरगंज थाना पुलिस ने दिल्ली निवासी अनुज जैन और उसके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस बैंक खातों के लेनदेन, संबंधित फर्मों और आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है.

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