केवल 10 रुपए फीस के जाल में फंसी महिला, मां के इलाज के लिए ढूंढ़ी थी डॉक्टर, जानें पूरा मामला

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से साइबर ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने गूगल पर डॉक्टर का नंबर सर्च किया और अपॉइंटमेंट के लिए कॉल किया, तभी साइबर जालसाज़ ने 10 रुपये ऑनलाइन फीस जमा करने के बहाने व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजकर उसकी जानकारी ले ली और उसके खाते से 2.62 लाख रुपये ठग लिए. महिला को ठगी का पता तब चला जब उसके मोबाइल पर पैसे कटने का मैसेज आया. महिला ने इसकी शिकायत साइबर पुलिस से की है. पुलिस ने अज्ञात जालसाज़ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

गूगल सर्च से मिला नंबर बना ठगी का जरिया

दरअसल, थाटीपुर जीवाजी नगर निवासी 60 वर्षीय दीपक शर्मा एजुकेशन कंसल्टेंट हैं. दीपक की पत्नी कविता शर्मा और उनकी मां शोभा शुक्ला कुछ दिनों से बीमार हैं. 4 सितंबर को कविता ने अपनी मां को डॉ.मुकेश चंगुलानी को दिखाने के लिए क्लीनिक का फोन नंबर गूगल पर सर्च किया. उन्होंने गूगल पर मिले नंबर पर कॉल करके 5 सितंबर का अपॉइंटमेंट ले लिया. मरीज़ को दिखाने के लिए उन्हें 39वां नंबर मिला. कुछ देर बाद शोभा की तबीयत बिगड़ी, तो कविता ने इस नंबर पर कॉल करके 4 सितंबर को ही डॉक्टर से मिलने को कहा. नंबर पर बात कर रहे सुमित कुमार नाम के व्यक्ति ने महिला को झांसा दिया.ठगों मे कहा ठीक है आपको 10 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करना होगा.

महिला से 2.62 लाख रुपए की ठगी

इसके बाद कविता ने कहा मैं कर दूंगी. कविता को वॉट्सऐप पर सुमित नाम के फ्रॉड ने गूगल फॉर्म भेजा. फॉर्म में उसने मरीज का नाम, उम्र, बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर समेत कई जरूरी जानकारियां मांगीं. पेमेंट के लिए उसने उनसे गूगल पे का पासवर्ड डलवाया. 10 रुपये का पेमेंट करने के बाद महिला डॉक्टर के पास गई. उसने मरीज को दिखाया और वापस आ गई. 7 सितंबर को महिला के दो खातों से 2.62 लाख रुपये निकल गए. दोनों खाते एक-दूसरे से लिंक हैं. जब एक खाते से 1.87 लाख और दूसरे से 74 हजार रुपये कटने का मैसेज महिला के मोबाइल पर पहुंचा, तब उसे ठगी का पता चला. उसने डॉक्टर के क्लीनिक पर पूछताछ की तो वहां सुमित नाम का कोई व्यक्ति नहीं था. ठगी का एहसास होने पर उसने इसकी शिकायत साइबर क्राइम पुलिस से की. रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत

