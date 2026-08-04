मुनाफे के मायाजाल में फंसा कारोबारी, ठगों ने ऐंठ लिए 1.63 करोड़ रुपये, रिटर्न मांगते ही नंबर किया ब्लॉक

प्रॉपर्टी मुनाफे का झांसा देकर नपा अध्यक्ष के रिश्तेदार का अपहरण

इस बीच नीमच से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष के 28 वर्षीय रिश्तेदार हर्षित चोपड़ा का अपहरण कर लिया गया. उन्हें प्रॉपर्टी के सौदे में भारी मुनाफे का लालच देकर बुलाया गया और फिर बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई. जानकारी के मुताबिक, कमलेश धनगर नाम का एक परिचित हर्षित को जमीन का प्लॉट दिखाने के बहाने राजस्थान के निम्बाहेड़ा ले गया. वहां धनगर और उसके साथियों ने स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर हर्षित के साथ मारपीट की, उन्हें बंदूक की नोक पर बंधक बनाया और जान से मारने की धमकी देते हुए 50 लाख रुपये की मांग की. दबाव में आकर पीड़ित के परिवार ने आरोपियों को कुल 25 लाख रुपये सौंप दिए, फिर भी आरोपी पूरी रकम के लिए उन पर दबाव बनाते रहे.