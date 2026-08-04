मुनाफे के मायाजाल में फंसा कारोबारी, ठगों ने ऐंठ लिए 1.63 करोड़ रुपये, रिटर्न मांगते ही नंबर किया ब्लॉक

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बार फिर साइबर ठगी का एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें ऑटोमोबाइल के एक जाने-माने बिजनेसमैन मनीष जैन के साथ ₹1.63 करोड़ की धोखाधड़ी हुई. पीड़ित को एक फेक ट्रेडिंग ऐप और WhatsApp ग्रुप के जरिए निवेश करने का लालच दिया गया. शुरुआत में उन्हें निवेश पर अच्छे रिटर्न का झांसा दिया गया, जिससे उनका भरोसा बढ़ गया. उन्होंने पहले ₹5 लाख और फिर ₹10 लाख का निवेश किया. इसके बाद, उन्होंने धीरे-धीरे कुल ₹1.63 करोड़ का निवेश कर दिया और आखिरकार इस घोटाले का शिकार हो गए.
व्यापारी से एक करोड़ 63 लाख रुपए की ठगी
जानकारी के मुताबिक, साइबर जालसाजों ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स और व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल कर कारोबारी से संपर्क किया और उसे बहुत ही कम समय में शेयर बाजार में भारी मुनाफा दिलाने का वादा किया. घोटाले में फंसकर व्यवसायी ने 22 अप्रैल 2026 को किस्तों में निवेश करना शुरू किया . शुरुआत में 5 लाख और फिर 10 लाख रुपये. जैसे-जैसे ऐप ने लगातार बढ़ता मुनाफा दिखाया, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया, जिससे उसने कुल ₹1.63 करोड़ का निवेश किया. हालांकि जब उन्होंने अपनी मूल राशि और अर्जित लाभ निकालने का प्रयास किया, तो जालसाजों ने रणनीति बदल दी और करों और विभिन्न सेवा शुल्कों का बहाना बनाकर निकासी को रोक दिया.
रिटर्न मांगते ही नंबर किया ब्लॉक
जब बिजनेसमैन ने अपने पैसे वापस मांगे तो धोखाधड़ी करने वालों ने उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया. ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने ग्वालियर क्राइम ब्रांच में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और धोखाधड़ी वाले ऐप, WhatsApp ग्रुप और संदिग्ध बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है.
प्रॉपर्टी मुनाफे का झांसा देकर नपा अध्यक्ष के रिश्तेदार का अपहरण
इस बीच नीमच से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष के 28 वर्षीय रिश्तेदार हर्षित चोपड़ा का अपहरण कर लिया गया. उन्हें प्रॉपर्टी के सौदे में भारी मुनाफे का लालच देकर बुलाया गया और फिर बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई. जानकारी के मुताबिक, कमलेश धनगर नाम का एक परिचित हर्षित को जमीन का प्लॉट दिखाने के बहाने राजस्थान के निम्बाहेड़ा ले गया. वहां धनगर और उसके साथियों ने स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर हर्षित के साथ मारपीट की, उन्हें बंदूक की नोक पर बंधक बनाया और जान से मारने की धमकी देते हुए 50 लाख रुपये की मांग की. दबाव में आकर पीड़ित के परिवार ने आरोपियों को कुल 25 लाख रुपये सौंप दिए, फिर भी आरोपी पूरी रकम के लिए उन पर दबाव बनाते रहे.
मामले ने तब नया मोड़ लिया जब आरोपी शराब खरीदने के लिए निम्बाहेड़ा बाईपास पर सड़क किनारे बने एक ढाबे पर रुके. इस मौके का फायदा उठाकर पीड़ित हर्षित गाड़ी से बाहर निकला और दूसरी तरफ भाग गया, और आखिरकार पास के पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों की मदद से निम्बाहेड़ा पुलिस तक पहुंच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए नीमच सिटी पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ BNS की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस टीमें अब आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन चला रही हैं.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!