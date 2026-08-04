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मुनाफे के मायाजाल में फंसा कारोबारी, ठगों ने ऐंठ लिए 1.63 करोड़ रुपये, रिटर्न मांगते ही नंबर किया ब्लॉक

ग्वालियर में एक कारोबारी साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गया. ठगों ने स्टॉक मार्केट में भारी मुनाफे का लालच देकर कारोबारी से 1.63 करोड़ रुपये ठग लिए. ठगों ने पहले एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप और WhatsApp ग्रुप के जरिए कारोबारी का भरोसा जीता था.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 04, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:17 PM IST
मुनाफे के मायाजाल में फंसा कारोबारी, ठगों ने ऐंठ लिए 1.63 करोड़ रुपये, रिटर्न मांगते ही नंबर किया ब्लॉक
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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